Рубль растерял рост первой половины дня, демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику

Москва. 4 марта. Доллар перешел к небольшому повышению после заметного ослабления в первой половине дня, евро заметно сократил темпы падения на "Московской бирже" в среду вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне разнонаправленной динамике к основным валютам, следующих за динамикой евро к доллару на глобальном рынке.

Курс доллара США составил 66,11 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 7,0 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 73,64 руб./EUR1, подешевев на 13,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,3 копейки - до 69,5 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером растерял рост первой половины дня и демонстрирует лишь небольшую разнонаправленную динамику к основным валютам, следуя за изменениями евро к доллару на глобальном рынке. Котировки американской валюты подросли после выхода данных статистики, оказавшихся заметно лучше ожиданий.

В среду были опубликованы данные отраслевой организации ADP Employer, согласно которым, рост числа рабочих мест в США в феврале составил 183 тыс. Средний прогноз аналитиков предполагал меньшее увеличение - на 170 тыс.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в феврале увеличился до 57,3 пункта с 55,5 пункта в предшествующий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения до 54,8 пункта. Текущее значение индикатора является максимальным за год.

Определенное положительное влияние на рисковые активы продолжают оказывать действия мировых центробанков по смягчению своей денежно-кредитной политики. Так, в среду Управление денежного обращения Гонконга (Hong Kong Monetary Authority, HKMA, выполняющее ряд функций ЦБ) снизило базовую процентную ставку на 0,5 п.п. - до 1,5%.

Банк Кореи заявил в среду, что будет оценивать такие изменения, как снижение ставки ФРС, при определении своей денежно-кредитной политики. Ранее глава регулятора Ли Чжуйоль провел экстренную встречу с руководством ЦБ. Как пишет Bloomberg, заявление по итогам встречи было опубликовано позже изначально запланированного времени, что может свидетельствовать о том, что некоторые участники встречи настаивали на более решительных действиях.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) во вторник опустил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,5 процентного пункта - до 1-1,25% годовых. В последний раз Федрезерв экстренно снижал ставку между плановыми заседаниями в период финансового кризиса 2008 года.

В среду первый зампред Банка России Ксения Юдаева прокомментировала влияние ситуации с коронавирусом на российскую экономику. По ее словам, пока прямое влияние минимально, ЦБ РФ готов в случае необходимости применять инструменты для поддержания финансовой и экономической стабильности. "Все-таки прямое влияние на нашу экономику минимальное, есть косвенное влияние через изменение ситуации в других странах, но в целом, если оценивать ситуацию с экономикой, с финансовыми рынками, на сегодняшний день она достаточно стабильна. Но при этом она, конечно же, требует постоянного наблюдения, взвешенности в принятии решений", - сказала Юдаева.

Российский регулятор, как и любой другой центральный банк, в первую очередь заботится о минимизации и купировании связанных с коронавирусом рисков. "Что касается финансовой стабильности, то все инструменты у нас есть, инструменты быстрого реагирования, давно разработаны, неоднократно раньше использовались. Мы, безусловно, готовы при необходимости задействовать те инструменты, которые будут нужны", - заявила первый зампред ЦБ.

Ранее во вторник лидеры стран "большой семерки" заявили о готовности использовать фискальные меры в случае ухудшения экономической ситуации в связи с распространением коронавируса, при этом не объявив о каких-либо конкретных шагах. В сообщении, опубликованном по итогам телефонной конференции, говорилось, что центральные банки государств "семерки" продолжат полностью выполнять свои мандаты, поддерживая тем самым ценовую стабильность и экономический рост, а также сохраняя устойчивость финансовой системы.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила в понедельник, что Центробанк готов принять "надлежащие" меры в случае необходимости, чтобы поддержать экономику еврозоны, рост которой сдерживается распространением коронавируса. По словам Лагард, быстрое повышение заболеваемости "создает риски для экономического прогноза".

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" ведущий аналитик по международным рынкам компании "Открытие брокер", Chartered Financial Analyst (CFA) Алексей Корнилов, вчерашнее решение ФРС США о снижении процентной ставки на 50 б.п. способствовало укреплению рубля. "Решение американского центробанка призвано смягчить негативные последствия коронавируса на экономику США и темпы экономического роста в мире в целом. Снижение ставки уменьшает эти риски, способствуя тем самым укреплению рубля", - отметил Корнилов.

"С одной стороны, превентивное снижение процентной ставки ФРС, безусловно, является положительным фактором для развивающихся рынков и рубля. Даже если в моменте эффект от решения ФРС был достаточно быстро отыгран, снижение ставки сразу на 50 б.п. в дальнейшем будет ограничивать отток капитала с развивающихся рынков и даст больший простор локальным центробанкам для стимулирующих мер в случае неблагоприятных условий. С другой стороны, меры финансового стимулирования пока не представляются объективным решением проблемы, и серьезность действий ФРС в виде столь раннего снижения процентной ставки сразу на 50 б.п. лишь усиливает тревогу инвесторов в отношении угрозы коронавируса для мировой экономики. Аналогичная ситуация складывается и для российского рынка, а также дальнейших действий Банка России. Безусловно, снижение ставки в США на 50 б.п. расширяет потенциал дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банка России в текущем году. С другой стороны, финансовое стимулирование на внешних рынках не решает проблемы распространения коронавируса, которая, в свою очередь, остается главной угрозой для стабильности рубля и соответственно представляет основную инфляционную угрозу для российского рынка", - подчеркнул начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Дополнительную поддержку в течение дня рубль получал от роста цен на нефть и решения Минфина РФ снизить в марте объем покупки валюты до минимума с конца 2017 года. Ведомство сообщило, что совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, составит с 6 марта по 6 апреля 133,3 млрд рублей.

Ежедневный объем покупки валюты в этот период на фоне падения цен на нефть снизится до минимума с конца 2017 года - 6,3 млрд рублей в день. За предыдущий месяц общий объем покупок составил 214,2 млрд рублей (11,3 млрд рублей в день).

"В ближайшие недели нервное движение может сохраниться, однако на наш взгляд, у рубля есть хорошие шансы для закрепления в диапазоне 65-66 руб./$1 в ближайшее время. Поддержку российской валюте окажет снижение объема закупок валюты со стороны ЦБ в рамках бюджетного правила в марте - суммарный объем составит 133,3 млрд рублей против 214,2 млрд рублей в феврале. Ослабление до 68 руб./$1 и выше в текущем положении маловероятно, однако возможно при существенном ухудшении ситуации на мировых рынках в связи с распространением коронавируса", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в среду, поддержку рынку оказывают сообщения о том, что Саудовская Аравия добивается дополнительного сокращения добычи ОПЕК+ более чем на 1 млн б/с.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК повысились на 0,54% - до $52,14. Котировки апрельских фьючерсов WTI на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,17% - до $47,73 за баррель.

Накануне технический комитет ОПЕК+ дал рекомендацию продлить текущую сделку по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года, с апреля до конца года, усилив сокращения на объем от 600 тыс. до 1 млн б/с во втором квартале, сообщали ранее делегаты.

Тем временем министерство энергетики США сообщило о меньшем, чем ожидалось, росте запасов нефти в стране за минувшую неделю. Запасы нефти увеличились на 785 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост запасов на 3,5 млн баррелей.

При этом данные Американского института нефти (API), обнародованные во вторник, указали на рост запасов в США за минувшую неделю на 1,7 млн баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 5 марта на 36,53 копейки, до 66,0784 руб./$1, и уменьшил курс евро на 20,16 копейки, до 73,7369 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 54,18 копейки по отношению ко вторнику и составил 65,8798 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 30,35 копейки и составил 65,9065 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 787,212 млн, из которых $987 млрд 9 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 799,312 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 41,67 копейки, до 73,44 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 38,16 копейки и составил 73,4102 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR975,055 млн, из которых EUR211,541 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR763,514 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в основном слегка повысились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 6,22% годовых, ставка на MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 6,19% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению со вторником, оставшись на отметке 6,23% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев поднялись на 2 б.п. - до 6,28% и 6,3% годовых соответственно.