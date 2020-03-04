Цены евробондов РФ в среду вновь подрастают, отыгрывая решение ФРС о снижении ставки на 50 б.п

Москва. 4 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду вновь заметно подросли благодаря позитивной динамике большинства рисковых активов на фоне снижения Федрезервом США процентной ставки на 50 базисных пунктов; исключение оставили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов (за исключением "Россия-30").

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию вторника на 50 базисных пунктов и составила 114,14% от номинала, что соответствует доходности 2,27% годовых (рост на 15 пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла на 12 базисных пунктов, составив 102,29% от номинала (доходность снизилась на 7 пунктов - до 0,64% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 22 базисных пункта и составил 163 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 184 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 143,28% от номинала (доходность снизилась на 8,5 пункта - до 3,235% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 182 базисных пункта, поднявшись до 137,97% от номинала (доходность снизилась на 9,5 пункта и составила 3,21% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 4 базисных пункта - до 113,47% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 2,405% годовых), с погашением в 2023 году - на 32 базисных пункта, до 110,42% от номинала (доходность снизилась на 9,5 пункта - до 1,81 годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос в цене на 130 базисных пунктов - до 134,75% от номинала (доходность снизилась на 6 пунктов - до 3,31% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 69 базисных пунктов, до 112,86% от номинала (доходность снизилась на 9,5 пункта и составила 2,325% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации продолжают активно расти в цене, отыгрывая объявленное накануне снижение ставки ФРС на 50 базисных пунктов. На этом фоне доходность десятилетних евробондов РФ с погашением в 2029 году снизилась до исторического минимума - 2,55% годовых, что на 16 базисных пунктов ниже уровня закрытия предыдущего дня. Кроме того, позитивным фактором для российских еврооблигаций выступает рост нефтяных цен на ожиданиях принятия решения о новом сокращении добычи странами ОПЕК+ по итогам мартовского заседания в Вене", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

Федеральная резервная система США 3 марта экстренно снизила базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта - до 1-1,25% годовых. Последний раз такой шаг между запланированными заседаниями предпринимался во времена финансового кризиса 2008 года. Коронавирус несет риски для экономической активности, говорится в сообщении Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС. "В свете этого и для поддержки достижения целей по максимальной занятости и ценовой стабильности FOMC принял решение снизить процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,5 процентного пункта", - сообщается в документе. Также в нем отмечается, что "основы экономики США остаются стабильными". "Комитет внимательно следит за событиями и их последствиями для экономических перспектив и будет использовать свои инструменты и действовать в зависимости от обстоятельств для поддержки экономики", - сообщается в заключение. Решение о снижении ставки было принято членами FOMC единогласно.

На этом фоне доходности гособлигаций крупнейших стран обновляют исторические минимумы. Так, доходность 10-летних госбумаг Великобритании упала до 0,335% годовых. Котировки этих бондов растут двенадцатый день подряд, что является рекордом. В свою очередь процентные ставки 10-летних US Treasuries опустились ниже 1% (до 0,98% годовых), причем снижение длится десятые торги подряд, что также является рекордом. Гособлигации стран еврозоны также торгуются у рекордных минимумов, в частности, доходность бумаг Германии упала до "минус" 0,64% годовых.