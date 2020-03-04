Ослабление рубля будет способствовать увеличению рентабельности продаж Polymetal - ИК "Фридом Финанс"

Аналитики ИК "Фридом Финанс" оценивают отчетность Polymetal за 2019 год позитивно и полагают, что ослабление рубля будет способствовать увеличению рентабельности продаж Polymetal, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко.

"Polymetal отчитался за 2019 год. Основные финансовые показатели оправдали ожидания аналитиков. Цена на золото в 4 кв. была немного ниже, чем в 3 кв., но по итогам года цена реализации золота выросла на 13%, до $1411 за унцию, серебро подорожало на 11%, до $16,5. Соответствующим образом это отразилось на выручке, которая увеличилась на 19%. За счет укрепления рубля и низкой инфляции показатель Adj. EBITDA увеличился на 38%, а операционный денежный поток - на 36%. Таким образом, по уровню рентабельности этого показателя Polymetal входит в тройку лидеров среди российских металлургических компаний. Чистый долг сократился с 1,9 до 1,38х к EBITDA на фоне ее роста", - указывает Г. Ващенко.

Средняя цена на золото по итогам 1 кв. может вырасти на 6-8% по сравнению с 4 кв. прошлого года. Эксперты ИК "Фридом Финанс" не исключают ралли в золоте из-за спроса на защитные активы вследствие коррекции фондовых рынков.

"Polymetal представил ориентиры по добыче и капзатратам, - отмечает Георгий Ващенко. - Объем производства в золотом эквиваленте останется на уровне 2019 года (1,6 млн унций). Пока довольно рано делать предположения по выручке на год в связи с высокой волатильностью цены на золото. Оптимистичный вариант прогноза предполагает ее рост на 14%, до $2,56 млрд. Ослабление рубля будет способствовать увеличению рентабельности продаж. Снижение процентных ставок, на наш взгляд, окажет слабое влияние на расходы по обслуживанию долга (в пределах $8 млн). Сохраняем рекомендацию "держать", цель: 1100 руб.".