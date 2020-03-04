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04 марта 2020 года 17:56

Понижение ставки ФРС повышает привлекательность стратегии carry trade для вложения в рублевые активы - "ВТБ Капитал Форекс"

Во вторник вечером Федрезерв США на внеочередном заседании понизил ставку на 50 базовых пунктов, с диапазона 1,50-1,75% до 1,00-1,25%. Это значит, что теперь ФРС с помощью операций на денежном рынке будет удерживать ставку овернайт на указанном уровне, и занимать в долларах через ночь стало почти на треть дешевле, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева.

"Это касается не только коротких сроков - реагируя на решение ФРС, доходности 10-летних облигаций США упали за сутки с 1,15% до 0,95% - до нового исторического минимума, - отмечает А. Михеев. - Для сравнения - при ключевой ставке ЦБ РФ на уровне 6%, доходность 10-летних облигаций России находится на текущий момент на уровне 6,14%. То есть, купонные выплаты по новым выпускам 10-летних облигаций России будут примерно в шесть раз больше, чем купонные выплаты по 10-летним облигациям США".

По мнению эксперта, разница в стоимости заимствований между разными странами создает привлекательность для так называемой стратегии carry trade, согласно которой инвестор занимает в валюте страны с низкими ставками и покупает активы с высокой доходностью, номинированные в валюте страны с высокими ставками. Валюта, в которой инвестор занимает, называется валютой фондирования.

"Одной из наиболее популярных валют фондирования в последние годы выступал евро, так как ставка Европейского центрального банка находится на нулевом уровне, а доходности 10-летних облигаций некоторых стран еврозоны находятся даже на отрицательных уровнях, - отмечает эксперт "ВТБ Капитал Форекс". - До вчерашнего дня доллар США выступал не только как безопасная гавань, но и в каком-то смысле как высокодоходная валюта, так как среди развитых стран в США доходности по госдолгу находились на самом высоком уровне. Но после резкого снижения ставки в США, и учитывая высокую вероятность еще одного снижения ставки ФРС на заседании 18 марта, carry trade из евро в доллары практически теряет смысл. Теперь спекулятивным капиталам из Европы остается искать выгодные вложения только на развивающихся рынках, правда, это подразумевает и более высокие риски".

По мнению Алексея Михеева, основной риск для стратегии carry trade - валютный. Зарабатывать на разнице процентных ставок получается тогда, когда курс валюты фондирования к валюте, в которую производится вложение, остается неизменным, или даже снижается. Ослабление же валюты, в которую вкладывается инвестор, может легко перекрыть процентную прибыль от разницы в ставках. Но если говорить о carry trade в рублевые активы, то к текущему моменту ожидается коррекция рубля вверх после снижения его курса к доллару и евро на фоне волны ухода инвесторов от рисков. Цены на нефть могут получить поддержку по итогам заседания ОПЕК+ на этой неделе, плюс смягчение монетарной политики ФРС и других центробанков, скорее, приведет к возвращению аппетитов к риску на рынках и росту рубля как к доллару, так и к евро. Использование стратегии carry trade для вложения в рублевые активы на этом фоне выглядит перспективным решением.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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