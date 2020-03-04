"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендует покупать привилегированные акции Сургутнефтегаза на ожиданиях высоких дивидендов

Инвестиционные стратеги "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать привилегированные акции Сургутнефтегаза не дороже 34,5 руб. с целью 39 руб. и стоп-лоссом 30 руб., говорится в аналитическом материале "ВТБ Мои Инвестиции".

"Привилегированные акции Сургутнефтегаза выглядят привлекательно в качестве хеджа инвестиционного портфеля в условиях снижения склонности к риску на фондовых площадках. При этом, при сохранении текущей конъюнктуры нефтяного рынка (50 долл./баррель) и курса рубля (66 руб./доллар), ожидаемый размер дивидендов по привилегированным акциям по итогам 2020 года может составить около 4,5 руб./акция. Дивдоходность в этом случае составит 13,9%, вдвое превысит средний рыночный показатель", - отмечают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".