"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендует покупать акции Северстали по цене не дороже 850 руб.

Инвестиционные стратеги "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции Северстали по цене не дороже 850 руб. с целью 960 руб. и стоп-лоссом 755 руб., говорится в аналитическом материале "ВТБ Мои Инвестиции".

"Акции компании Северсталь торгуются с привлекательным мультипликатором EV/EBITDA = 4.4x в 200 г. - существенно ниже своих средних исторических значений (5.5x). При этом прогнозная дивидендная доходность за 2020 год превышает 12%", - отмечается в материалах.

Риск давления негативной внешней конъюнктуры на финансовые показатели компании на горизонте ближайших месяцев представляется низким, поскольку цены на металлопрокат на домашних рынках (80% продаж Северстали приходится на СНГ) остаются стабильными благодаря сильному внутреннему спросу, дополнительную поддержку будет оказывать начинающийся сезон строительных и инфраструктурных работ, считают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

Также отмечается, что российский рынок стали может получить дополнительную поддержку со стороны предложения: ожидается, что в марте-апреле ММК приостановит производство на одном из своих станов из-за запланированных ремонтных работ.