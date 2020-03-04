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04 марта 2020 года 15:40

Рубль днем несколько ускорил темпы роста к доллару и евро благодаря комплексу поддерживающих факторов

Москва. 4 марта. Доллар и евро усилили снижение на "Московской бирже" в среду днем, рубль ускорил темпы повышения к бивалютной корзине благодаря действию ряда поддерживающих факторов.

Курс доллара США составил 65,63 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 41,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 73,15 руб./EUR1, подешевев на 63 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 51,04 копейки - до 69,01 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 5 марта на 36,53 копейки, до 66,0784 руб./$1, и уменьшил курс евро на 20,16 копейки, до 73,7369 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем несколько усилил темпы роста к доллару и евро, отыгрывая ряд позитивных для его курсообразования факторов. Положительное влияние на рисковые активы продолжают оказывать действия мировых центробанков по смягчению своей денежно-кредитной политики.

Коронавирус несет риски для экономической активности, говорится в сообщении Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС. "В свете этого и для поддержки достижения целей по максимальной занятости и ценовой стабильности FOMC принял решение снизить процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,5 процентного пункта", - сообщается в документе.

Решение о снижении ставки было принято членами FOMC единогласно. Последний раз такой шаг между запланированными заседаниями предпринимался во времена финансового кризиса 2008 года. Плановое заседание ФРС США состоится 17-18 марта.

В ходе пресс-конференции после этого решения глава Федрезерва Джером Пауэлл сказал, что основы экономики США остаются стабильными, но вирус принес новые риски и проблемы. При этом он отметил, что не было никаких политических соображений при решении снизить ставку.

В среду Управление денежного обращения Гонконга (Hong Kong Monetary Authority, HKMA, выполняющее ряд функций ЦБ) снизило базовую процентную ставку на 0,5 п.п. - до 1,5%.

Банк Кореи заявил в среду, что будет оценивать такие изменения, как снижение ставки ФРС, при определении своей денежно-кредитной политики. Ранее глава регулятора Ли Чжуйоль провел экстренную встречу с руководством ЦБ. Как пишет Bloomberg, заявление по итогам встречи было опубликовано позже изначально запланированного времени, что может свидетельствовать о том, что некоторые участники встречи настаивали на более решительных действиях.

Ранее во вторник лидеры стран "большой семерки" заявили о готовности использовать фискальные меры в случае ухудшения экономической ситуации в связи с распространением коронавируса, при этом не объявив о каких-либо конкретных шагах. "Мы, министры финансов и главы центральных банков G7, внимательно следим за распространением COVID-19 и его влиянием на рынки и экономические показатели", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам телефонной конференции во вторник.

В нем говорится также, что центральные банки государств "семерки" продолжат полностью выполнять свои мандаты, поддерживая тем самым ценовую стабильность и экономический рост, а также сохраняя устойчивость финансовой системы.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила в понедельник, что Центробанк готов принять "надлежащие" меры в случае необходимости, чтобы поддержать экономику еврозоны, рост которой сдерживается распространением коронавируса. По словам Лагард, быстрое повышение заболеваемости "создает риски для экономического прогноза".

"Резкое смягчение политики ФРС может дать рублю локальную передышку после резкого ослабления на прошлой неделе. Тем не менее, с нашей точки зрения, ключевым фактором для рубля остается динамика распространения коронавируса. До появления признаков замедления распространения эпидемии вряд ли можно рассчитывать на устойчивую стабилизацию ситуации на рынках. Расширение масштабов эпидемии вполне может провоцировать дополнительные волны распродаж. Кроме того, критически важно, как участники мировых финансовых рынков расценят вчерашнее резкое снижение ставки: как достаточное для стабилизации или как подтверждение высоких рисков рецессии в США. Во втором случае риски дальнейшего ослабления рубля выглядят высокими. Во второй половине недели ключевым фактором для рубля выступает министерская встреча ОПЕК+ в Вене 5-6 марта, по итогам которой стороны могут согласовать дополнительные сокращения добычи нефти", - отметил аналитик Нордеа-банка Григорий Жирнов.

Дополнительную поддержку рубль получает от роста цен на нефть и решения Минфина РФ снизить в марте объем покупки валюты до минимума с конца 2017 года. Ведомство сообщило, что совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, составит с 6 марта по 6 апреля 133,3 млрд рублей.

Ежедневный объем покупки валюты в этот период на фоне падения цен на нефть снизится до минимума с конца 2017 года - 6,3 млрд рублей в день. За предыдущий месяц общий объем покупок составил 214,2 млрд рублей (11,3 млрд рублей в день).

"В ближайшие недели нервное движение может сохраниться, однако на наш взгляд, у рубля есть хорошие шансы для закрепления в диапазоне 65-66 руб./$1 в ближайшее время. Поддержку российской валюте окажет снижение объема закупок валюты со стороны ЦБ в рамках бюджетного правила в марте - суммарный объем составит 133,3 млрд рублей против 214,2 млрд рублей в феврале. Ослабление до 68 руб./$1 и выше в текущем положении маловероятно, однако возможно при существенном ухудшении ситуации на мировых рынках в связи с распространением коронавируса", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в среду на сообщениях о том, что Саудовская Аравия добивается дополнительного сокращения добычи ОПЕК+ более чем на 1 млн баррелей в сутки (б/с).

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 1,45% - до $52,61 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов WTI на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) растут на 1,53% - до $47,9 за баррель.

Накануне технический комитет ОПЕК+ дал рекомендацию продлить текущую сделку по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года, с апреля до конца года, усилив сокращение на объем от 600 тыс. до 1 млн б/с во втором квартале, сообщали ранее делегаты.

По словам одного из источников "Интерфакса", Россия и Казахстан взяли время на оценку выводов, как в ходе февральского заседания это уже делала Россия.

В феврале технический комитет рекомендовал дополнительное снижение добычи на 600 тыс. б/с на фоне вспышки коронавируса COVID-19. С того момента масштабы распространения заболевания в мире увеличились. По последним данным, общее число зараженных в мире превысило 92,5 тыс. человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в основном слегка повысились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 6,22% годовых, ставка на MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 6,19% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению со вторником, оставшись на отметке 6,23% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев поднялись на 2 б.п. - до 6,28% и 6,3% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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