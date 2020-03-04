Разрыв в доходностях и сокращение валютных интервенций могут помочь рублю вернуться под отметку 65 за доллар - "Открытие Брокер"

Разрыв в доходностях доллара и рубля, а также сокращение валютных интервенций могут помочь рублю вернуться под отметку 65 за доллар в ближайшие дни, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

Отечественная валюта провела неуверенный отрезок торгов в начале среды, но всё же вышла на укрепление, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3435 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 6,22%, недельная осталась на уровне 6,19%, а месячная - 6,23%.

После того как ФРС снизила ставку сразу на 50 базисных пунктов, существенно вырос разрыв доходностей доллара и рубля. В долларе она стала ярко выраженной отрицательной, а в рубле она стала ещё более акцентированно положительной. К тому же ожидается, что в феврале инфляция замедлится до 2,3% и ниже, отмечает специалист компании.

Дополнительным поводом покупки "россиянина" стали вести из Минфина. Ведомство с 6 марта по 6 апреля направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 133,3 млрд рублей по сравнению с 214,2 млрд рублей в предыдущий период. Фактический ежедневный объём составит 6,3 млрд рублей, а с учётом отложенных покупок ЦБ - 8,1 млрд рублей, что существенно ниже объёмов предыдущего периода.

Разрыв в доходностях и сокращение валютных интервенций могут помочь рублю вернуться под отметку 65 за доллар в ближайшие дни, считает Андрей Кочетков.