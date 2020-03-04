ЦБ РФ стоило бы воздержаться от дальнейшего снижения ключевой ставки в условиях текущей неопределенности - Райффайзенбанк

Аналитики Райффайзенбанка считают, что ЦБ РФ стоило бы воздержаться от дальнейшего снижения ключевой ставки в условиях сохранения высокой неопределенности относительно продолжительности активной фазы коронавируса и возможной недооценки рисков, говорится в обзоре банка.

"Некоторые участники рынка восприняли действие ФРС США как сигнал к скорому снижению ключевой рублевой ставки (поскольку ЦБ РФ исходил в своем прогнозе из более высокой ставки ФРС, чем уже есть сейчас). По нашему мнению, в изменившихся условиях величина дифференциала к долларовой ставке становится менее значимой для оттока капитала (как это обычно бывает при возникновении внешних шоков и/или падения цен на нефть) и, как следствие, для курса рубля, - пишет аналитик Денис Порывай. - Влияние коронавируса на курс рубля проявляется как со стороны текущего счета из-за снижения спроса на сырье (нефть/газ/ЖРС/металлы) и падения на него цен, так и со стороны финансового счета - из-за увеличения оттока капитала. При этом падение сальдо счета текущих операций (это произойдет, если курс и нефть останутся на текущем уровне в последующие месяцы) делает рубль чувствительным к оттокам/притокам капитала. Это обстоятельство обуславливает столь слабую реакцию рубля на изменение долларовой ставки (укрепление всего на 1 руб. - до 65,5 руб./долл.)".

Относительно высокая ставка в текущих условиях глобального снижения "аппетита" к риску не привлечет новый капитал, но замедлит отток капитала (как резидентов, так и нерезидентов), отмечает Д. Порывай. "Поскольку сохраняется высокая неопределенность относительно продолжительности активной фазы вируса (ее продолжение более чем 2 мес. может сформировать избыток предложения нефти и спровоцировать падение цен до 30-40 долл./барр. Brent с курсом рубля >70 руб./долл.), по нашему мнению, ЦБ РФ стоило бы воздержаться от дальнейшего снижения ключевой ставки в таких условиях (можно недооценить риски и впоследствии предпринимать экстренное повышение для поддержания финансовой стабильности). Согласно нашей количественной модели, возросшая волатильность рубля и произошедшее его ослабление с предшествующего заседания даже указывают на необходимость повышения ключевой ставки в марте, но, учитывая определенную инерционность решений (вслед за снижением почти никогда не происходит повышение), мы ожидаем неизменность ставки по итогам заседания 20 марта (если заметно не улучшится эпидемиологическая ситуация)", - указывает специалист Райффайзенбанка.