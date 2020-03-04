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04 марта 2020 года 16:14
Неожиданные действия ФРС США испугали рынки - Райффайзенбанк
Неожиданные действия ФРС США, обозначившие высокую опасность проблемы коронавируса и признавшие неэффективность монетарных мер для решения этой проблемы, испугали рынки, говорится в обзоре Райффайзенбанка. После встречи глав Минфинов G7 по вопросам, связанным с противодействием влияния коронавирусу на экономику, ФРС США неожиданно провела внеочередное заседание (регулярное запланировано только на 17 марта), по итогам которого было принято решение снизить ключевую ставку сразу на 50 б.п. (в диапазон 1-1,25% годовых), напоминает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. В ходе относительно короткой пресс-конференции по итогам заседания Дж. Пауэлл вновь отметил, что текущее состояние экономики является по-прежнему сильным (не изменившись с предшествующего заседания), однако быстрое распространение вируса в мире (когда инфицированными становятся даже люди, которым не известны контакты с инфицированными людьми и которые ранее не посещали Китай) "бросает новые вызовы и риски". Меры, предпринятые для сдерживания распространения вируса, безусловно, повлияют на экономическую активность в США и за рубежом. Участники ФРС США уже отметили проявление негативных эффектов в секторе туризма и путешествий, а также озабоченности со стороны компаний, зависящих от глобальных товарных цепочек. Такое стремительное развитие событий заставило FOMC существенно изменить свои ожидания и прогноз в худшую сторону, что и стало причиной проведения экстренного заседания. Отвечая на вопросы журналистов, глава ФРС заявил, что монетарные инструменты не способны разрешить последствия нарушенных цепочек поставки товаров, для чего требуются фискальные стимулы, а также скоординированные действия системы здравоохранения. Иными словами, ФРС может напечатать деньги, но не может "напечатать" вакцину или антивирусное средство. По мнению Дж. Пауэлла, оснований для экстренных фискальных мер, которые обычно вводятся при стихийных бедствиях, пока нет. "Таким образом, своим резким действием ФРС, с одной стороны, обозначила высокую опасность проблемы вируса, а с другой, признала неэффективность монетарных мер для решения этой проблемы. Это, по-видимому, и напугало инвесторов: индекс S&P после отскока накануне вновь снизился (на 2,8%). Уход доходности 10-летних UST к минимуму (
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04 марта 2020 года 19:43
Россию можно считать относительно "тихой гаванью", если не будет затяжной эпидемии - БКС Глобал Маркетс
Россию можно считать относительно "тихой гаванью", если удастся избежать затяжной эпидемии коронавируса, которая приведет к глобальной рецессии, считают аналитики "БКС Глобал Маркетс" и рекомендуют "покупать" подешевевшие акции российских компаний на долгосрочный период в 6-12 месяцев. В то же... читать дальше
.04 марта 2020 года 19:40
Москва. 4 марта. Доллар перешел к небольшому повышению после заметного ослабления в первой половине дня, евро заметно сократил темпы падения на "Московской бирже" в среду вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне разнонаправленной динамике к основным валютам, следующих за динамикой евро к доллару на глобальном рынке. читать дальше
.04 марта 2020 года 19:30
Москва. 4 марта. Рынок акций РФ в среду продемонстрировал смешанную динамику blue chips и индексов на фоне забуксовавшей нефти и подросших внешних фондовых площадок, оценивающих решение Федрезерва США экстренно снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта в условиях распространения коронавируса из Китая. читать дальше
.04 марта 2020 года 19:00
БКС Глобал Маркетс добавил ММК и Северсталь в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее Юнипро и Детский мир
(добавлен текст после 2-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" добавил акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) и "Северстали" (MOEX: CHMF) в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее бумаги "Юнипро" (MOEX: UPRO) и "Детского мира" (MOEX: DSKY), сообщается... читать дальше
.04 марта 2020 года 18:52
Москва. 4 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду вновь заметно подросли благодаря позитивной динамике большинства рисковых активов на фоне снижения Федрезервом США процентной ставки на 50 базисных пунктов; исключение оставили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов (за исключением "Россия-30"). читать дальше
.04 марта 2020 года 18:44
Ослабление рубля будет способствовать увеличению рентабельности продаж Polymetal - ИК "Фридом Финанс"
Аналитики ИК "Фридом Финанс" оценивают отчетность Polymetal за 2019 год позитивно и полагают, что ослабление рубля будет способствовать увеличению рентабельности продаж Polymetal, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс"... читать дальше
.04 марта 2020 года 18:20
Положительный эффект от снижения ставки ФРС для валют EM быстро сошел на нет, однако доллару удалось восстановить лишь малую часть позиций, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. "Еще утром эффект от экстренного снижения... читать дальше
.04 марта 2020 года 17:56
Понижение ставки ФРС повышает привлекательность стратегии carry trade для вложения в рублевые активы - "ВТБ Капитал Форекс"
Во вторник вечером Федрезерв США на внеочередном заседании понизил ставку на 50 базовых пунктов, с диапазона 1,50-1,75% до 1,00-1,25%. Это значит, что теперь ФРС с помощью операций на денежном рынке будет удерживать ставку овернайт на указанном уровне, и занимать в долларах через ночь стало почти... читать дальше
.04 марта 2020 года 17:35
"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендует покупать привилегированные акции Сургутнефтегаза на ожиданиях высоких дивидендов
Инвестиционные стратеги "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать привилегированные акции Сургутнефтегаза не дороже 34,5 руб. с целью 39 руб. и стоп-лоссом 30 руб., говорится в аналитическом материале "ВТБ Мои Инвестиции". "Привилегированные акции Сургутнефтегаза выглядят привлекательно в... читать дальше
.04 марта 2020 года 17:18
Инвестиционные стратеги "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции Северстали по цене не дороже 850 руб. с целью 960 руб. и стоп-лоссом 755 руб., говорится в аналитическом материале "ВТБ Мои Инвестиции". "Акции компании Северсталь торгуются с привлекательным мультипликатором EV/EBITDA =... читать дальше
.04 марта 2020 года 16:52
Разрыв в доходностях и сокращение валютных интервенций могут помочь рублю вернуться под отметку 65 за доллар - "Открытие Брокер"
Разрыв в доходностях доллара и рубля, а также сокращение валютных интервенций могут помочь рублю вернуться под отметку 65 за доллар в ближайшие дни, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Отечественная валюта провела неуверенный отрезок торгов в начале среды, но всё же вышла на укрепление,... читать дальше
.04 марта 2020 года 16:35
ЦБ РФ стоило бы воздержаться от дальнейшего снижения ключевой ставки в условиях текущей неопределенности - Райффайзенбанк
Аналитики Райффайзенбанка считают, что ЦБ РФ стоило бы воздержаться от дальнейшего снижения ключевой ставки в условиях сохранения высокой неопределенности относительно продолжительности активной фазы коронавируса и возможной недооценки рисков, говорится в обзоре банка. "Некоторые участники рынка... читать дальше
.04 марта 2020 года 15:53
Выпуск евробондов Россия-43 добавлен в список рекомендаций на покупку, долгосрочные российские облигации сейчас обеспечивают привлекательное сочетание длинной дюрации и защитных характеристик, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Решение... читать дальше
.04 марта 2020 года 15:40
Рубль днем несколько ускорил темпы роста к доллару и евро благодаря комплексу поддерживающих факторов
Москва. 4 марта. Доллар и евро усилили снижение на "Московской бирже" в среду днем, рубль ускорил темпы повышения к бивалютной корзине благодаря действию ряда поддерживающих факторов. читать дальше
.04 марта 2020 года 15:24
Экстренное снижение ставки ФРС США подтверждает, что регулятор признает усиление риска рецессии - Sberbank CIB
Экстренное снижение ставки ФРС США подтверждает, что регулятор признает усиление риска рецессии, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. ФРС США во вторник экстренно снизила ставку на 50 б. п. за две недели до запланированного заседания... читать дальше
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