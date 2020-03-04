Sberbank CIB добавил выпуск евробондов Россия-43 в список рекомендаций на покупку

Выпуск евробондов Россия-43 добавлен в список рекомендаций на покупку, долгосрочные российские облигации сейчас обеспечивают привлекательное сочетание длинной дюрации и защитных характеристик, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"Решение Федрезерва США об экстренном снижении ключевой ставки укрепило нашу уверенность в том, что на глобальном рынке облигаций может реализоваться сценарий, предполагающий сохранение базовых ставок на более низких уровнях и более продолжительное время, что предполагалось ранее. Не углубляясь в оценки ситуации вокруг коронавируса, мы считаем нужным учесть эту вероятность, включив в список наших рекомендаций долгосрочные долговые обязательства эмитента с хорошей кредитоспособностью", - пишет аналитик Sberbank Investment Research Александр Голынский.

На взгляд специалиста, есть несколько факторов, которые могут поспособствовать снижению доходности долгосрочных облигаций. Во-первых, решение ФРС США в значительной степени было продиктовано ожиданиями участников рынков, которые сейчас продолжают рассчитывать на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики. Текущие котировки фьючерсов на ставку федеральных фондов предполагают, что до конца 2020 года она будет снижена более чем на 75 б. п. Аналитики Sberbank Investment Research по процентным ставкам уже заложили в свой базовый сценарий еще одно снижение ставки ФРС в марте - на 50 б. п.

Во-вторых, последние макроэкономические прогнозы (в частности, последние оценки ОЭСР) предполагают, что из-за коронавируса темпы глобального экономического роста в 2020 году в рамках базового сценария могут оказаться на 0,5 п. п. ниже предыдущих оценок. При этом высока вероятность, что фактические экономические последствия распространения вируса могут оказаться более значительными.

Следует отметить, считает А. Голынский, что, в то время как эпидемия за пределами Китая вызывает серьезное беспокойство, пока неясно, как далеко зайдет распространение вируса в США.

"В целом мы полагаем, что долгосрочные российские облигации сейчас обеспечивают привлекательное сочетание длинной дюрации и защитных характеристик", - указывает специалист Sberbank Investment Research.