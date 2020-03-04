Экстренное снижение ставки ФРС США подтверждает, что регулятор признает усиление риска рецессии - Sberbank CIB

Экстренное снижение ставки ФРС США подтверждает, что регулятор признает усиление риска рецессии, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

ФРС США во вторник экстренно снизила ставку на 50 б. п. за две недели до запланированного заседания Комитета по операциям на открытом рынке, констатирует аналитик Юрий Попов. Это произошло через несколько часов после телефонной конференции министров финансов и глав центробанков стран "большой семерки", которые пообещали использовать все соответствующие инструменты монетарной политики для достижения значительного и устойчивого роста, а также для защиты от рисков его снижения. Такая мера была принята в связи с эпидемией коронавируса в разных странах, которая представляет угрозу для мировой экономики.

Это решение Федрезерва идет вразрез с комментариями членов его совета управляющих, которые на прошлой неделе давали понять участникам рынка, что будут сохранять спокойствие и взвешенный подход. Лишь заявление главы ФРС Джерома Пауэлла, сделанное вечером 28 февраля, содержало намеки на возможное снижение ставки. Тот факт, что ФРС приняла смелое решение, не дожидаясь запланированного на 17-18 марта заседания, означает, что регулятор признает усиление рисков рецессии, а представители Федрезерва неоднократно заявляли, что в таком случае будут действовать решительно, отмечает специалист.

"Поскольку в ближайшей перспективе ожидается дальнейшее распространение коронавируса, а экономический ущерб от эпидемии продолжает расти (сильно пострадал глобальный туризм, все еще не восстановились темпы экономического роста в Китае, что чревато негативными последствиями для мировой торговли), мы полагаем, что вчерашним снижением ключевой ставки Федрезерв, вероятно, не ограничится, - пишет Ю. Попов. - Мы ожидаем, что 18 марта руководство ФРС США, вероятно, снизит ставку федеральных фондов еще на 50 б. п. При этом американский регулятор, по нашему мнению, пообещает в апреле опустить ее до нуля и возобновить количественное стимулирование экономики, если ситуация вокруг коронавируса существенно не улучшится. Фьючерсы на ставку федеральных фондов сейчас предполагают, что в течение года можно ожидать ее снижения в общей сложности почти на 75 б. п."