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04 марта 2020 года 15:24
Экстренное снижение ставки ФРС США подтверждает, что регулятор признает усиление риска рецессии - Sberbank CIB
Экстренное снижение ставки ФРС США подтверждает, что регулятор признает усиление риска рецессии, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. ФРС США во вторник экстренно снизила ставку на 50 б. п. за две недели до запланированного заседания Комитета по операциям на открытом рынке, констатирует аналитик Юрий Попов. Это произошло через несколько часов после телефонной конференции министров финансов и глав центробанков стран "большой семерки", которые пообещали использовать все соответствующие инструменты монетарной политики для достижения значительного и устойчивого роста, а также для защиты от рисков его снижения. Такая мера была принята в связи с эпидемией коронавируса в разных странах, которая представляет угрозу для мировой экономики. Это решение Федрезерва идет вразрез с комментариями членов его совета управляющих, которые на прошлой неделе давали понять участникам рынка, что будут сохранять спокойствие и взвешенный подход. Лишь заявление главы ФРС Джерома Пауэлла, сделанное вечером 28 февраля, содержало намеки на возможное снижение ставки. Тот факт, что ФРС приняла смелое решение, не дожидаясь запланированного на 17-18 марта заседания, означает, что регулятор признает усиление рисков рецессии, а представители Федрезерва неоднократно заявляли, что в таком случае будут действовать решительно, отмечает специалист. "Поскольку в ближайшей перспективе ожидается дальнейшее распространение коронавируса, а экономический ущерб от эпидемии продолжает расти (сильно пострадал глобальный туризм, все еще не восстановились темпы экономического роста в Китае, что чревато негативными последствиями для мировой торговли), мы полагаем, что вчерашним снижением ключевой ставки Федрезерв, вероятно, не ограничится, - пишет Ю. Попов. - Мы ожидаем, что 18 марта руководство ФРС США, вероятно, снизит ставку федеральных фондов еще на 50 б. п. При этом американский регулятор, по нашему мнению, пообещает в апреле опустить ее до нуля и возобновить количественное стимулирование экономики, если ситуация вокруг коронавируса существенно не улучшится. Фьючерсы на ставку федеральных фондов сейчас предполагают, что в течение года можно ожидать ее снижения в общей сложности почти на 75 б. п."
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04 марта 2020 года 19:43
Россию можно считать относительно "тихой гаванью", если не будет затяжной эпидемии - БКС Глобал Маркетс
Россию можно считать относительно "тихой гаванью", если удастся избежать затяжной эпидемии коронавируса, которая приведет к глобальной рецессии, считают аналитики "БКС Глобал Маркетс" и рекомендуют "покупать" подешевевшие акции российских компаний на долгосрочный период в 6-12 месяцев. В то же... читать дальше
.04 марта 2020 года 19:40
Москва. 4 марта. Доллар перешел к небольшому повышению после заметного ослабления в первой половине дня, евро заметно сократил темпы падения на "Московской бирже" в среду вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне разнонаправленной динамике к основным валютам, следующих за динамикой евро к доллару на глобальном рынке. читать дальше
.04 марта 2020 года 19:30
Москва. 4 марта. Рынок акций РФ в среду продемонстрировал смешанную динамику blue chips и индексов на фоне забуксовавшей нефти и подросших внешних фондовых площадок, оценивающих решение Федрезерва США экстренно снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта в условиях распространения коронавируса из Китая. читать дальше
.04 марта 2020 года 19:00
БКС Глобал Маркетс добавил ММК и Северсталь в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее Юнипро и Детский мир
(добавлен текст после 2-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" добавил акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) и "Северстали" (MOEX: CHMF) в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее бумаги "Юнипро" (MOEX: UPRO) и "Детского мира" (MOEX: DSKY), сообщается... читать дальше
.04 марта 2020 года 18:52
Москва. 4 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду вновь заметно подросли благодаря позитивной динамике большинства рисковых активов на фоне снижения Федрезервом США процентной ставки на 50 базисных пунктов; исключение оставили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов (за исключением "Россия-30"). читать дальше
.04 марта 2020 года 18:44
Ослабление рубля будет способствовать увеличению рентабельности продаж Polymetal - ИК "Фридом Финанс"
Аналитики ИК "Фридом Финанс" оценивают отчетность Polymetal за 2019 год позитивно и полагают, что ослабление рубля будет способствовать увеличению рентабельности продаж Polymetal, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс"... читать дальше
.04 марта 2020 года 18:20
Положительный эффект от снижения ставки ФРС для валют EM быстро сошел на нет, однако доллару удалось восстановить лишь малую часть позиций, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. "Еще утром эффект от экстренного снижения... читать дальше
.04 марта 2020 года 17:56
Понижение ставки ФРС повышает привлекательность стратегии carry trade для вложения в рублевые активы - "ВТБ Капитал Форекс"
Во вторник вечером Федрезерв США на внеочередном заседании понизил ставку на 50 базовых пунктов, с диапазона 1,50-1,75% до 1,00-1,25%. Это значит, что теперь ФРС с помощью операций на денежном рынке будет удерживать ставку овернайт на указанном уровне, и занимать в долларах через ночь стало почти... читать дальше
.04 марта 2020 года 17:35
"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендует покупать привилегированные акции Сургутнефтегаза на ожиданиях высоких дивидендов
Инвестиционные стратеги "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать привилегированные акции Сургутнефтегаза не дороже 34,5 руб. с целью 39 руб. и стоп-лоссом 30 руб., говорится в аналитическом материале "ВТБ Мои Инвестиции". "Привилегированные акции Сургутнефтегаза выглядят привлекательно в... читать дальше
.04 марта 2020 года 17:18
Инвестиционные стратеги "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции Северстали по цене не дороже 850 руб. с целью 960 руб. и стоп-лоссом 755 руб., говорится в аналитическом материале "ВТБ Мои Инвестиции". "Акции компании Северсталь торгуются с привлекательным мультипликатором EV/EBITDA =... читать дальше
.04 марта 2020 года 16:52
Разрыв в доходностях и сокращение валютных интервенций могут помочь рублю вернуться под отметку 65 за доллар - "Открытие Брокер"
Разрыв в доходностях доллара и рубля, а также сокращение валютных интервенций могут помочь рублю вернуться под отметку 65 за доллар в ближайшие дни, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Отечественная валюта провела неуверенный отрезок торгов в начале среды, но всё же вышла на укрепление,... читать дальше
.04 марта 2020 года 16:35
ЦБ РФ стоило бы воздержаться от дальнейшего снижения ключевой ставки в условиях текущей неопределенности - Райффайзенбанк
Аналитики Райффайзенбанка считают, что ЦБ РФ стоило бы воздержаться от дальнейшего снижения ключевой ставки в условиях сохранения высокой неопределенности относительно продолжительности активной фазы коронавируса и возможной недооценки рисков, говорится в обзоре банка. "Некоторые участники рынка... читать дальше
.04 марта 2020 года 16:14
Неожиданные действия ФРС США, обозначившие высокую опасность проблемы коронавируса и признавшие неэффективность монетарных мер для решения этой проблемы, испугали рынки, говорится в обзоре Райффайзенбанка. После встречи глав Минфинов G7 по вопросам, связанным с противодействием влияния... читать дальше
.04 марта 2020 года 15:53
Выпуск евробондов Россия-43 добавлен в список рекомендаций на покупку, долгосрочные российские облигации сейчас обеспечивают привлекательное сочетание длинной дюрации и защитных характеристик, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Решение... читать дальше
.04 марта 2020 года 15:40
Рубль днем несколько ускорил темпы роста к доллару и евро благодаря комплексу поддерживающих факторов
Москва. 4 марта. Доллар и евро усилили снижение на "Московской бирже" в среду днем, рубль ускорил темпы повышения к бивалютной корзине благодаря действию ряда поддерживающих факторов. читать дальше
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