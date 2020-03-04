Цены на золото, вероятно, останутся высокими, следующий уровень технического сопротивления - $1 657 за унцию - Sberbank CIB

Цены на золото, вероятно, останутся высокими, следующий уровень технического сопротивления - $1657 за унцию, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Инвесторы во вторник с нетерпением ожидали телефонной конференции глав ЦБ и министров финансов стран "большой семерки". Пресс-релиз по ее итогам оказался в целом нейтральным, напоминают аналитики Sberbank Investment Research. Регуляторы заявили о готовности использовать разнообразные инструменты как фискальной, так и монетарной политики для минимизации негативного влияния коронавируса на экономику. На этом фоне золото торговалось в "боковом" тренде у отметки $1 600 за унцию.

Однако в 18:00 мск ФРС США объявила о снижении процентных ставок на 50 б. п. (до 1-1,25%), что привело к резкому росту цен на золото. Краткий пресс-релиз фактически повторяет заявление Джерома Пауэлла в прошлую пятницу о том, что "коронавирус угрожает экономической активности", без каких-либо дополнительных комментариев относительно того, что предпримет Федрезерв на мартовском заседании. Экстренное решение ФРС привело к росту цен не только на золото (по итогам вторника оно подорожало на 3,2%), но и на другие защитные активы, констатируют специалисты. Доходность десятилетних гособлигаций США в течение вторника упала до нового исторического минимума - 0,92%, просев за сутки более чем на 23 б. п. (на момент закрытия торгов вторника она составила 0,99%).

"Важно отметить, что снижение процентных ставок практически не повлияло на пересмотр прогнозов инвесторов. Участники рынка на текущий момент по-прежнему ожидают снижения ставки еще на 50 б. п. на следующем заседании 17-18 марта, а до конца года прогнозируется еще не менее двух снижений, то есть ожидается, что ставки приблизятся к нулю. Это обеспечивает фундаментальную поддержку ценам на золото, так как оно традиционно растет в цене в периоды смягчения денежно-кредитной политики. Пока мы оставляем прогноз цен на золото на 1П20 на уровне $1605 за унцию, однако в случае дальнейшего распространения эпидемии коронавируса можем пересмотреть его в сторону повышения, - указывают аналитики Sberbank Investment Research. - На момент написания данного комментария унция золота стоит около $1635. В течение среды ожидается публикация итоговых PMI (для сферы услуг и сводных) стран Европы и США, также запланирована публикация отчета по занятости от ADP и Бежевой книги Федрезерва. Цены на золото, вероятно, останутся высокими, следующий уровень технического сопротивления - $1657 за унцию".