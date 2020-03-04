Рост ВВП США замедлится до 1% в первом квартале 2020 года - Julius Baer

Рост ВВП США замедлится до 1% в первом квартале 2020 года и составит 1,7% за весь 2020 год, отмечается в комментарии Julius Baer. Доходность по 10-летним Казначейским облигациям США достигнет лишь 1,4% в перспективе 3-х месяцев и 2,35% в перспективе 12-ти месяцев, полагает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль.

ФРС США ответила на ухудшение финансовых условий внеочередным снижением ключевой ставки на 50 б.п. Стабилизация финансового рынка после этого снижения, по мнению эксперта Julius Baer, будет способствовать восстановлению финансовых условий, ухудшившихся в последние несколько дней. Темпы роста американской экономики покажут существенное снижение в первом квартале, после чего начнут постепенно ускоряться. Доходность по Казначейским облигациям США достигнет всего лишь 1,4% на горизонте 3-х месяцев на фоне сокращения ставки по федеральным фондам и сниженных ожиданий по инфляции.

В прошлую пятницу председатель ФРС США Джером Пауэлл заявил о готовности предпринять необходимые меры, чтобы защитить экономику от влияния эпидемии коронавируса. Во вторник на внеочередном заседании регулятор снизил целевую ставку по федеральным фондам до 1%-1,25%, решение было единогласным. Министры финансов и центральные банки "Группы семи" также подтвердили готовность предпринять необходимые действия. Распродажа на фондовых рынках на прошлой неделе и рост кредитных спредов значительно ухудшили финансовые условия. По мнению Дэвида Коля, это может замедлить рост ВВП США в ближайшие кварталы, если быстро не исправить ситуацию.

"Проведенное внеочередное снижение ставки должно приостановить распродажу на фондовых рынках и рост спредов благодаря стабилизации аппетита к риску, что поможет нормализации финансовых условий, - указывает эксперт Julius Baer. - Ухудшение, которое мы наблюдали, окажет давление на рост американской экономики в краткосрочной перспективе. Мы снижаем наш прогноз по росту ВВП США в первом квартале текущего года до 1%, что больше чем в два раза меньше темпов роста в предыдущем квартале. Постепенное восстановление означает, что экономика США вырастет в 2020 году на 1,7% после 2,3% в 2019 году. Доходность по Казначейским облигациям США, которая 2 марта достигла рекордно низких значений за всю историю, будет восстанавливаться медленно, благодаря снижению ставки по федеральным фондам и инфляционных ожиданий. Мы изменяем наш прогноз по этому показателю на ближайшие 3 месяца до 1,4%".