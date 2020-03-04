После снижения ставки ФРС США и без того "бычьи" настроения на рынке золота могут усилиться - Julius Baer

Неожиданное снижение ставки ФРС США во вторник вызвало волну ухода от рисков на финансовых рынках, в результате чего котировки золота и серебра поднялись примерно на 3%, говорится в комментарии Julius Baer. Несмотря на то, что риски для роста глобальной экономики из-за коронавируса возросли, мы полагаем, что это во многом уже учтено в котировках драгоценных металлов. В то же время, снижение ставки ФРС США, по мнению эксперта Julius Baer Карстена Менке, может поддержать "бычьи" настроения на рынках золота и серебра, что может привести к краткосрочному росту цен.

"Как только ралли на рынках золота и серебра потеряло силу, американский регулятор подлил масла в огонь, - отмечает Карстен Менке. - Неожиданное снижение ставки привело к росту котировок примерно на 3%, чуть выше для золота и чуть ниже для серебра. В то время как доллар США и доходности по американским облигациям после сокращения ставки просели, что является фактором поддержки для золота и серебра, реакция драгметаллов выглядит слишком резкой. Она была усилена уходом от рисков на финансовых рынках, поскольку акции показали снижение на фоне усиления обеспокоенности по поводу темпов роста глобального ВВП".

Таким образом, ФРС США добилась противоположных результатов, поскольку ее изначальным намерением было придать уверенность финансовым рынкам. В то время как риски для роста глобальной экономики бесспорно выросли из-за эпидемии коронавируса, эксперты Julius Baer продолжают считать, что они уже в целом учтены в котировках золота и серебра.

Спрос на металлы как на защитный актив был высоким, если судить по инвестициям в физически подкрепленные инструменты, однако до сих пор не наблюдалось панической волны покупок. "После снижения ставки ФРС США растет риск, что и так "бычьи" настроения на рынке фьючерсных контрактов на золото могут усилиться, привлекая технических трейдеров и поддерживая следование тренду, что может привести к сдвигу краткосрочных ценовых рисков в сторону повышения, - полагает Карстен Менке.- Это будет актуально и для серебра, хотя оно не обладает теми же характеристиками защитного актива, что и золото, из-за своего промышленного применения. Именно поэтому глобальная рецессия, которую мы не ожидаем в настоящий момент, окажется позитивным фактором для золота, но негативным - для серебра".