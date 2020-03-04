Ситуация способствует развороту рынков вверх - ИК "Фридом Финанс"

Мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику, реагируя как на сохранение рисков развития пандемии, так и на планы ведущих государств мира оказать экономике поддержку, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом за пределами Китая достигло 12,9 тыс., увеличившись за вчерашний день почти на 2 тыс. При этом страны G7 подтвердили намерение использовать монетарные и фискальные методы стимулирования экономики.

ФРС экстренно снизила ставку на 0,5%. Джером Пауэлл признал, что смягчение монетарной политики не устранит ряд проблем, вызванных коронавирусом, но поможет экономике. Инвесторы отреагировали на этот шаг негативно и ожидают, что ставку опустят еще на 0,5% на заседании 18 марта. По итогам супервторника среди демократов в большинстве штатов лидирует центрист Джо Байден, что повышает оптимизм американских инвесторов.

Спрос на безопасные активы сохраняется. Облигации США растут в цене. Ставка по 10-летним трежерис впервые опустилась ниже 1%. Нефть марки Brent подорожала почти на 0,2% и торгуется около $52 за баррель. Золото выросло на фоне снижения ставки ФРС до $1635 за унцию. Таким образом, аппетит к риску сегодня невысокий. Ожидаем, что индекс S&P500 в ходе предстоящих торгов предпримет попытку подняться выше 3050 пунктов.

По мнению эксперта ИК "Фридом Финанс", из значимой макростатистики сегодня следует обратить внимание на индекс деловой активности в непроизводственной сфере США от ISM за февраль. Ожидается снижение показателя до 49,4 пункта, что будет сигнализировать об ослаблении деловой активности по сравнению с предыдущим месяцем. Фактическое значение индекса может оказаться хуже ожиданий, фондовый рынок окажется под давлением, если это расхождение будет значительным.

"Техническая картина по S&P500 свидетельствует о том, что консолидация в области 200-дневной скользящей средней может продолжиться. Индекс RSI остается ниже нейтрального уровня 50, что указывает на слабость "быков". В то же время индикатор MACD указывает на ослабление давления продавцов. Основной поддержкой выступает психологически значимый уровень 3000 пунктов, а как сильным сопротивлением в случае восходящего движения остается отметка 3170 пунктов, в области которой находится 100-дневная скользящая средняя", - заключает Ален Сабитов.