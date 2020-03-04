Рубль имеет хорошие шансы для закрепления в диапазоне 65-66 руб./$ в ближайшее время - Банк "Санкт-Петербург"

Аналитики банка "Санкт-Петербург" считают, что у рубля есть хорошие шансы для закрепления в диапазоне 65-66 руб./$ в ближайшее время, говорится в комментарии банка.

"Российские активы сегодня торгуются разнонаправленно - рубль несколько вырос к доллару на фоне понижения ставки со стороны ФРС США и сейчас котируется вблизи 66 руб./$, - отмечают эксперты банка. - Индексы акций снижаются - МосБиржа теряет около 0,1%, РТС в минусе примерно на 1%. В ближайшие недели нервное движение может сохраниться, однако на наш взгляд, у рубля есть хорошие шансы для закрепления в диапазоне 65-66 руб./$ в ближайшее время".

По мнению аналитиков банка "Санкт-Петербург", поддержку российской валюте окажет снижение объема закупок валюты со стороны ЦБ в рамках бюджетного правила в марте - суммарный объем составит 133,3 млрд руб. против 214,2 млрд руб. в феврале. Ослабление до 68 руб./$ и выше в текущем положении маловероятно, однако возможно при существенном ухудшении ситуации на мировых рынках в связи с распространением коронавируса.