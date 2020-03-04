Sova Capital снизила оценку акций Аэрофлота на 27%, сохранив рекомендацию "держать"

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) со 110 рублей до 80 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг была оставлена без изменений.

Как отмечается в обзоре, аналитики скорректировали модель оценки "Аэрофлота" после публикации его финансовых показателей за четвертый квартал 2019 года по МСФО и своих новых прогнозов для компании с учетом текущей ситуации на рынке.

Эксперты понизили свои ожидания относительно коэффициента занятости пассажирских кресел для первого и второго квартала 2020 года на 1 и 2 процентных пункта соответственно в связи с влиянием коронавируса.

Как говорится в обзоре, аналитики снизили прогноз по выручке авиаперевозчика в 2020 году на 1,2% - до 696,9 млрд рублей в основном за счет снижения выручки от международных рейсов в первом и втором кварталах; прогноз EBITDA "Аэрофлота" в текущем году снижен на 7,9% - до 177,8 млрд рублей, чистой прибыли - на 54,8%, до 10 млрд рублей.

Кроме того, по мнению экспертов, компенсация расходов на топливо в 2020 году для "Аэрофлота" составит 6 млрд рублей против предыдущего прогноза 10 млрд рублей (аналитики полагают, что выплаты оставшихся 4 млрд рублей будут отложены до 2021 года).

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Аэрофлота", основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет 118,1 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 94,32 рубля за штуку.