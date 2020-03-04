Рынок акций РФ утром отыграл падение фондовой Америки и делает попытки стабилизации

Москва. 4 марта. Рынок акций РФ утром в среду предпринимает попытку стабилизации после негативного старта торгов на фоне упавшей накануне фондовой Америки, скептически воспринявшей решение Федрезерва США экстренно снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, что усилило опасения по поводу состояния экономики США в условиях распространения коронавируса из Китая.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2799,43 пункта (-0,8%, утром индекс падал к 2780 пунктам), индекс РТС - 1334,12 пункта (-1,8%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,1%.

Доллар вырос до 66,13 рубля (+0,09 рубля).

Подешевели рублевые акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-2,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-2,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,9%).

Подросли бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%).

В США индексы во вторник упали на 2,8-3%, несмотря на попытку Федеральной резервной системы (ФРС) поддержать рынок. Экстренное снижение базовой процентной ставки Федрезервом до 1-1,25% годовых, а также заявления главы ФРС Джерома Пауэлла скорее напугали трейдеров, чем успокоили их, пишет MarketWatch.

В последний раз Федрезерв экстренно снижал ставку между плановыми заседаниями в период финансового кризиса 2008 года.

Комментируя решение ФРС, Пауэлл заявил, что основы экономики США остаются стабильными, но распространение коронавируса принесло новые риски и проблемы. Снижение ставки поможет американской экономике оставаться сильной, полагает он.

Первоначальная реакция рынка акций на решение ФРС была позитивной, индексы резко выросли, однако быстро перешли к снижению и усилили падение после пресс-конференции Пауэлла.

Подтверждением того, что действия Федрезерва не смогли поддержать оптимизм трейдеров, стало падение доходностей казначейских облигаций США до рекордных минимумов. В частности, доходность 10-летних US Treasuries опустилась ниже 1%.

В среду в Азии динамика индексов оказалась смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,6%, гонконгский Hang Seng просел на 0,2%), стагнирует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,1%) и "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 1,3%).

Аналитики ожидают, что Банк Кореи может также снизить ставку после того, как глава регулятора Ли Чжуйоль провел экстренную встречу с руководством ЦБ, пишет Bloomberg. На заседании, прошедшем 27 февраля, Банк Кореи не стал снижать ставку, заявив, что распространение коронавируса в стране может достигнуть пика в марте. Некоторые аналитики полагают, что регулятор впервые со времен финансового кризиса 2008 года может провести внеочередное заседание.

Тем временем министерство экономики и финансов Южной Кореи сообщило, что власти страны намерены выделить 11,7 трлн вон ($9,91 млрд) на борьбу с эпидемией коронавируса, а также на поддержку бизнеса и граждан.

Нефть утром в среду демонстрирует слабость, несмотря на рекомендации экспертов ОПЕК+ усилить сокращение добычи на объем до 1 млн б/с, цена Brent находится на $1,2 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $51,9 за баррель (+0,1% и -0,1% накануне), апрельская цена WTI - $47,31 за баррель (+0,3% и +0,9% во вторник).

Накануне технический комитет ОПЕК+ дал рекомендацию продлить текущую сделку по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года с апреля до конца года, усилив сокращения на объем от 600 тыс. до 1 млн б/с во втором квартале.

По словам одного из источников "Интерфакса", Россия и Казахстан взяли время на оценку выводов, как в ходе февральского заседания это уже делала Россия.

В феврале технический комитет рекомендовал дополнительное снижение добычи на 600 тыс. б/с на фоне вспышки коронавируса COVID-19. С того момента масштабы распространения заболевания в мире увеличились. По последним данным, общее число зараженных в мире превысило 92,5 тыс. человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Министры мониторингового комитета стран соглашения по ограничению нефтедобычи ОПЕК+ (JMMC) в среду обсудят необходимость мер реагирования на ситуацию на нефтяном рынке. В четверг, 5 марта, пройдет конференция министров ОПЕК, а 6 марта соберутся министры ОПЕК+ для утверждения окончательного решения.

Тем временем Goldman Sachs понизил прогноз цены Brent на второй квартал с $57 за баррель до $47 за баррель. По обновленному прогнозу, цена упадет до $45 за баррель в апреле и восстановится до $60 за баррель к концу года по сравнению с предыдущим прогнозом в $65 за баррель, а спрос на нефть сократится на 150 тыс. б/с. Ранее Goldman Sachs прогнозировал рост спроса на 550 тыс. б/с, а до вспышки коронавируса - на 1,1 млн б/с.

Bank of America, в свою очередь, ожидает, что цена Brent в 2020 году в среднем составит $54 за баррель против ранее ожидавшихся $62 за баррель.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, снижение ставки ФРС стало неожиданным событием. Оптимисты прогнозировали подобный ход регулятора, но позднее - через две недели. Не исключено, что на заседании 18 марта ФРС для поддержки рынков объявит об очередных мерах количественного смягчения.

Американский рынок отреагировал на новость локальным взлетом, после чего возобновились распродажи, поскольку действия ФРС наводят на мысли, что угрозы со стороны коронавируса для экономики США намного сильнее, чем это казалось ранее. В целом, ситуация на рынках меняется очень быстро. Потенциально интересно опять выглядят бумаги "Полюса". Снижение ставки всегда усиливает инфляционные риски, лучшей защитой от которых является золото.

Нефть Brent не уйдет выше отметки $53 за баррель, пока не появится хоть какая-то позитивная информация с начинающегося в четверг саммита ОПЕК+. При негативном сценарии, если страны не договорятся снизить добычу хотя бы на 600 тыс. б/с, котировки сырья плотно уйдут под отметку $50. Если объем сокращения превысит 1 млн б/с, цены могут стабилизироваться в диапазоне $53-58. Для движения выше Китай должен возобновить потребление сырья на "докоронавирусном" уровне, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром в среду неоднозначный, хотя настроения на мировых фондовых площадках несколько улучшились, а попытки нефти подрасти терпят неудачу.

Американский рынок акций упал, несмотря на экстренное снижение процентных ставок ФРС. Глава регулятора Пауэлл подчеркнул ограниченные возможности ФРС и отметил, что другие меры поддержки экономики, кроме снижения ставок, не рассматриваются. Индекс S&P 500 по итогам торгов во вторник удержался выше поддержки 2960 пунктов.

Действия ФРС вызвали неоднозначную реакцию рынков, которые остались напуганы возможностью более мрачных перспектив экономики, нежели предполагается на данный момент. Индекс деловой активности в секторе услуг Китая в феврале, по оценке Caixin, рухнул с 51,8 до 26,5 пункта - также крайне негативный сигнал. Нефть Brent пытается удержаться у сопротивления $52 за баррель, но дальнейшую динамику определит статистики Минэнерго США по запасам сырья.

Утром индексы МосБиржи и РТС просели вслед за Америкой, далее настроения могут пойти на улучшение. К поддерживающим мерам присоединился и Всемирный банк, который выделил $12 млрд на борьбу с коронавирусом. Ориентир по индексу МосБиржи на день - 2760-2880 пунктов, полагает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, снижение ставки ФРС до диапазона 1,0-1,25% резко увеличивает отрицательную доходность доллара и увеличивает разрыв доходности с рублем. Реакция американского фондового рынка оказалась далеко не оптимистичной. По сути, ФРС подтверждает, что экономическое влияние коронавируса будет негативным. Или на рынке уже запахло недоверием к положению крупных финансовых организаций, что потребовало срочных мер от американского регулятора.

Экстренное снижение ставки сразу на 50 базисных пунктов является весьма редким событием в истории ФРС. По сути, это лишь восьмой случай и первый с осени 2008 года. Поэтому данная мера больше напугала участников торгов тем, что регулятор нашел ситуацию критически серьезной. Возможно, что речь идет не о борьбе с самим вирусом, а уже о спасении тех, "кто слишком большой, чтобы разориться". В США также состоялся "супервторник", в рамках которого проходили предварительные голосования по выбору лидера демократов. Многие отмечают, что Берни Сандерс, наиболее левый из всех, стал главной мишенью для критики, а победителем большинства голосований в этот день оказался Джо Байден.

Ночью API сообщил, что коммерческие запасы нефти в США выросли за неделю на 1,7 млн баррелей, а запасы бензина упали на 3,9 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 1,7 млн баррелей. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждут от Минэнерго США отчета о росте запасов нефти на 3,5 млн баррелей, а также сокращения запасов бензина на 2,8 млн баррелей. В любом случае отчет API оказался в пользу "быков", которые также получили дополнительное преимущество за счет снижения ставки ФРС. Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал снизить добычу еще на 1 млн б/с вместо предыдущего предложения о сокращении на 0,6 млн б/с. Вероятно, что решение будет ограничено во времени, но менее значимое снижение производства разочарует рынок. В Morgan Stanley снизили прогноз средней цены Brent во втором квартале до $55 за баррель. Если это будет так, то производители могут остаться довольными, поскольку участились прогнозы не только замедления роста спроса, но и его падения.

ФРС повысила актуальность инвестиций в рискованные активы, так как доходность доллара без риска стала строго отрицательной. На этом фоне должна повыситься привлекательность рублевых активов. Нефть дорожает на ожиданиях более радикального сокращения добычи в ОПЕК+. Впрочем, пока в мире ужасаются по поводу коронавируса, распространение его в Китае существенно замедляется. Российский рынок акций в среду попытается подрасти, отыгрывая решение ФРС, считает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката утром выступили акции "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (-4% и -5,7% "префы"), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-2,7%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-2,6%).

Подорожали бумаги ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+9,7%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+6,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 15,018 млрд рублей (из них 2,851 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).