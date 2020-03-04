Ключевым фактором для рубля остается динамика распространения коронавируса - "Нордеа банк"

Резкое смягчение политики ФРС может дать рублю локальную передышку после резкого ослабления на прошлой неделе, однако ключевым фактором для рубля остается динамика распространения коронавируса, отмечается в обзоре "Нордеа банка". До появления признаков замедления распространения эпидемии вряд ли можно рассчитывать на устойчивую стабилизацию ситуации на рынках.

"Рубль локально укрепился накануне вечером после решения ФРС об экстренном снижении ставки сразу на 50 бп в 18:00 по Москве. - комментируют ситуацию эксперты банка. - В моменте российская валюта достигала отметок 65,3 в паре с долларом и 73,1 в паре с евро, тем не менее, затем достаточно быстро существенная часть данного укрепления была отыграна назад".

До появления признаков замедления распространения эпидемии вряд ли можно рассчитывать на устойчивую стабилизацию ситуации на рынках, полагают аналитики "Нордеа банка". Расширение масштабов эпидемии вполне может провоцировать дополнительные волны распродаж. Кроме того, критически важно, как участники мировых финансовых рынков расценят вчерашнее резкое снижение ставки: как достаточное для стабилизации или как подтверждение высоких рисков рецессии в США. Во втором случае риски дальнейшего ослабления рубля выглядят высокими.

По мнению экспертов банка, во второй половине недели ключевым фактором для рубля выступает министерская встреча ОПЕК+ в Вене 5-6 марта, по итогам которой стороны могут согласовать дополнительные сокращения добычи нефти. Подобные сигналы могут оказать рублю поддержку.

"Совокупно монетарное стимулирование от центральных банков и надежды на активные действия со стороны ОПЕК+ краткосрочно создают благоприятный внешний фон для рубля. - указывают специалисты "Нордеа банка". - При этом в целом на горизонте марта, с нашей точки зрения превалируют риски его дальнейшего ослабления. Внешние факторы сейчас более важны для российской валюты, чем внутренние. На этом фоне предстоящее сегодня в 12:00 объявление объемов покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила (мы ожидаем снижения до 170 млрд руб. в месяц с 214 млрд руб. месяцем ранее) вряд ли окажет значимое влияние на российскую валюту. Сегодняшний еженедельный аукцион по размещению ОФЗ был отменен на фоне нестабильной внешней конъюнктуры".