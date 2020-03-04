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Главная / Мнения аналитиков / Цена золота из-за коронавируса может достичь 1900 долларов за унцию - Банк "Открытие"
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04 марта 2020 года 10:52
Цена золота из-за коронавируса может достичь 1900 долларов за унцию - Банк "Открытие"
Цена золота из-за коронавируса может достичь 1900 долларов за унцию, говорится в комментарии аналитиков "Открытие Research" банка "Открытие". Цена золота с начала 2020 года пока не демонстрирует резкого роста на фоне волатильности биржевых товарных рынков из-за распространения коронавируса COVID-19. Аналитики "Открытие Research" полагают, что ситуация может измениться, если вирус не будет взят под контроль, а мировая экономика существенно замедлится. "Проблема коронавируса негативно сказалась на товарных рынках, что вызвано сокращением объемов потребления Китаем сырьевых товаров", - отмечают в "Открытие Research". - При этом, несмотря на то, что золото традиционно сохраняет роль страхового актива, произошедшая коррекция на рынках не привела к существенному росту цен на золото, в отличие от другого страхового актива - казначейских облигаций США, доходности которых обновили исторические минимумы". Средняя цена золота в январе 2020 г. (1560 долларов США за унцию) лишь на 2,8% превысила цену закрытия 2019 года. Более существенный рост цен на золото наблюдался со второй половины февраля 2020 г. с превышением отметки 1650 долларов США за унцию 24 февраля 2020 года. Такой стремительный рост происходил на новостях о распространении вируса в Европе и Южной Корее. При этом, несмотря на дальнейшее распространение пандемии по миру, в течение последней недели золото демонстрировало неожиданную для страхового актива коррекцию вниз, когда инвесторы выходили из золота и пытались зафиксировать прибыль. Падение фондовых рынков оказывало дополнительную поддержку страховым активам и не дало ценам на золото опуститься ниже 1600 долларов США за унцию на 3 марта 2020 года. По мнению экспертов "Открытие Research", в дальнейшем цена на золото будет поддержана сохраняющейся угрозой замедления мировой экономики. Более раннее, чем ожидалось, снижение ставки ФРС на 0,5 п.п. уже оказывает влияние на рост цен. При негативном развитии ситуации с коронавирусом цена на золото может существенно вырасти и достичь 1900 долларов США за унцию.
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04 марта 2020 года 19:43
Россию можно считать относительно "тихой гаванью", если не будет затяжной эпидемии - БКС Глобал Маркетс
Россию можно считать относительно "тихой гаванью", если удастся избежать затяжной эпидемии коронавируса, которая приведет к глобальной рецессии, считают аналитики "БКС Глобал Маркетс" и рекомендуют "покупать" подешевевшие акции российских компаний на долгосрочный период в 6-12 месяцев. В то же... читать дальше
.04 марта 2020 года 19:40
Москва. 4 марта. Доллар перешел к небольшому повышению после заметного ослабления в первой половине дня, евро заметно сократил темпы падения на "Московской бирже" в среду вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне разнонаправленной динамике к основным валютам, следующих за динамикой евро к доллару на глобальном рынке. читать дальше
.04 марта 2020 года 19:30
Москва. 4 марта. Рынок акций РФ в среду продемонстрировал смешанную динамику blue chips и индексов на фоне забуксовавшей нефти и подросших внешних фондовых площадок, оценивающих решение Федрезерва США экстренно снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта в условиях распространения коронавируса из Китая. читать дальше
.04 марта 2020 года 19:00
БКС Глобал Маркетс добавил ММК и Северсталь в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее Юнипро и Детский мир
(добавлен текст после 2-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" добавил акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) и "Северстали" (MOEX: CHMF) в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее бумаги "Юнипро" (MOEX: UPRO) и "Детского мира" (MOEX: DSKY), сообщается... читать дальше
.04 марта 2020 года 18:52
Москва. 4 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду вновь заметно подросли благодаря позитивной динамике большинства рисковых активов на фоне снижения Федрезервом США процентной ставки на 50 базисных пунктов; исключение оставили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов (за исключением "Россия-30"). читать дальше
.04 марта 2020 года 18:44
Ослабление рубля будет способствовать увеличению рентабельности продаж Polymetal - ИК "Фридом Финанс"
Аналитики ИК "Фридом Финанс" оценивают отчетность Polymetal за 2019 год позитивно и полагают, что ослабление рубля будет способствовать увеличению рентабельности продаж Polymetal, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс"... читать дальше
.04 марта 2020 года 18:20
Положительный эффект от снижения ставки ФРС для валют EM быстро сошел на нет, однако доллару удалось восстановить лишь малую часть позиций, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. "Еще утром эффект от экстренного снижения... читать дальше
.04 марта 2020 года 17:56
Понижение ставки ФРС повышает привлекательность стратегии carry trade для вложения в рублевые активы - "ВТБ Капитал Форекс"
Во вторник вечером Федрезерв США на внеочередном заседании понизил ставку на 50 базовых пунктов, с диапазона 1,50-1,75% до 1,00-1,25%. Это значит, что теперь ФРС с помощью операций на денежном рынке будет удерживать ставку овернайт на указанном уровне, и занимать в долларах через ночь стало почти... читать дальше
.04 марта 2020 года 17:35
"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендует покупать привилегированные акции Сургутнефтегаза на ожиданиях высоких дивидендов
Инвестиционные стратеги "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать привилегированные акции Сургутнефтегаза не дороже 34,5 руб. с целью 39 руб. и стоп-лоссом 30 руб., говорится в аналитическом материале "ВТБ Мои Инвестиции". "Привилегированные акции Сургутнефтегаза выглядят привлекательно в... читать дальше
.04 марта 2020 года 17:18
Инвестиционные стратеги "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции Северстали по цене не дороже 850 руб. с целью 960 руб. и стоп-лоссом 755 руб., говорится в аналитическом материале "ВТБ Мои Инвестиции". "Акции компании Северсталь торгуются с привлекательным мультипликатором EV/EBITDA =... читать дальше
.04 марта 2020 года 16:52
Разрыв в доходностях и сокращение валютных интервенций могут помочь рублю вернуться под отметку 65 за доллар - "Открытие Брокер"
Разрыв в доходностях доллара и рубля, а также сокращение валютных интервенций могут помочь рублю вернуться под отметку 65 за доллар в ближайшие дни, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Отечественная валюта провела неуверенный отрезок торгов в начале среды, но всё же вышла на укрепление,... читать дальше
.04 марта 2020 года 16:35
ЦБ РФ стоило бы воздержаться от дальнейшего снижения ключевой ставки в условиях текущей неопределенности - Райффайзенбанк
Аналитики Райффайзенбанка считают, что ЦБ РФ стоило бы воздержаться от дальнейшего снижения ключевой ставки в условиях сохранения высокой неопределенности относительно продолжительности активной фазы коронавируса и возможной недооценки рисков, говорится в обзоре банка. "Некоторые участники рынка... читать дальше
.04 марта 2020 года 16:14
Неожиданные действия ФРС США, обозначившие высокую опасность проблемы коронавируса и признавшие неэффективность монетарных мер для решения этой проблемы, испугали рынки, говорится в обзоре Райффайзенбанка. После встречи глав Минфинов G7 по вопросам, связанным с противодействием влияния... читать дальше
.04 марта 2020 года 15:53
Выпуск евробондов Россия-43 добавлен в список рекомендаций на покупку, долгосрочные российские облигации сейчас обеспечивают привлекательное сочетание длинной дюрации и защитных характеристик, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Решение... читать дальше
.04 марта 2020 года 15:40
Рубль днем несколько ускорил темпы роста к доллару и евро благодаря комплексу поддерживающих факторов
Москва. 4 марта. Доллар и евро усилили снижение на "Московской бирже" в среду днем, рубль ускорил темпы повышения к бивалютной корзине благодаря действию ряда поддерживающих факторов. читать дальше
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