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Главная / Мнения аналитиков / Рынок недооценивает экономические риски, которые еще не заложены в цену активов - ITI Capital
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04 марта 2020 года 10:22
Рынок недооценивает экономические риски, которые еще не заложены в цену активов - ITI Capital
Аналитики ITI Capital считают, что в отличие от ФРС рынок недооценивает экономические риски, которые еще и близко не заложены в цену активов, говорится в комментарии инвесткомпании. "Согласно нашему базовому пессимистичному сценарию, волатильность сохранится в ближайшее время - до конца апреля доходность КО США 10 лет опустится ниже 0%, золото протестирует $1770/унция, и RUBUSD продолжит ослабевать до 70. Цикл снижения ставок ФРС, вероятно, закончится в сентябре финальным снижением до 0%", - прогнозируют эксперты ITI Capital. По мнению аналитиков компании, падение рынка США во вторник было связано с неожиданным решением ФРС по ставке, которое в итоге напугало рынок из-за новых опасений по поводу мирового экономического кризиса. Впервые с крупнейшего глобального кризиса в истории фондовых рынков в 2008 г. ФРС пошла на беспрецедентные меры и снизила ставку на внеочередном заседании на 50 б.п., до 1,25% (верхняя граница диапазона). В дополнение к снижению базовой ставки по заимствованиям overnight, ФРС также объявила о снижении на 50 б.п. ставки по избыточным банковским резервам - IOER используется в качестве защиты ставки по федеральным фондам.
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04 марта 2020 года 19:43
Россию можно считать относительно "тихой гаванью", если не будет затяжной эпидемии - БКС Глобал Маркетс
Россию можно считать относительно "тихой гаванью", если удастся избежать затяжной эпидемии коронавируса, которая приведет к глобальной рецессии, считают аналитики "БКС Глобал Маркетс" и рекомендуют "покупать" подешевевшие акции российских компаний на долгосрочный период в 6-12 месяцев. В то же... читать дальше
.04 марта 2020 года 19:40
Москва. 4 марта. Доллар перешел к небольшому повышению после заметного ослабления в первой половине дня, евро заметно сократил темпы падения на "Московской бирже" в среду вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне разнонаправленной динамике к основным валютам, следующих за динамикой евро к доллару на глобальном рынке. читать дальше
.04 марта 2020 года 19:30
Москва. 4 марта. Рынок акций РФ в среду продемонстрировал смешанную динамику blue chips и индексов на фоне забуксовавшей нефти и подросших внешних фондовых площадок, оценивающих решение Федрезерва США экстренно снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта в условиях распространения коронавируса из Китая. читать дальше
.04 марта 2020 года 19:00
БКС Глобал Маркетс добавил ММК и Северсталь в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее Юнипро и Детский мир
(добавлен текст после 2-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" добавил акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) и "Северстали" (MOEX: CHMF) в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее бумаги "Юнипро" (MOEX: UPRO) и "Детского мира" (MOEX: DSKY), сообщается... читать дальше
.04 марта 2020 года 18:52
Москва. 4 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду вновь заметно подросли благодаря позитивной динамике большинства рисковых активов на фоне снижения Федрезервом США процентной ставки на 50 базисных пунктов; исключение оставили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов (за исключением "Россия-30"). читать дальше
.04 марта 2020 года 18:44
Ослабление рубля будет способствовать увеличению рентабельности продаж Polymetal - ИК "Фридом Финанс"
Аналитики ИК "Фридом Финанс" оценивают отчетность Polymetal за 2019 год позитивно и полагают, что ослабление рубля будет способствовать увеличению рентабельности продаж Polymetal, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс"... читать дальше
.04 марта 2020 года 18:20
Положительный эффект от снижения ставки ФРС для валют EM быстро сошел на нет, однако доллару удалось восстановить лишь малую часть позиций, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. "Еще утром эффект от экстренного снижения... читать дальше
.04 марта 2020 года 17:56
Понижение ставки ФРС повышает привлекательность стратегии carry trade для вложения в рублевые активы - "ВТБ Капитал Форекс"
Во вторник вечером Федрезерв США на внеочередном заседании понизил ставку на 50 базовых пунктов, с диапазона 1,50-1,75% до 1,00-1,25%. Это значит, что теперь ФРС с помощью операций на денежном рынке будет удерживать ставку овернайт на указанном уровне, и занимать в долларах через ночь стало почти... читать дальше
.04 марта 2020 года 17:35
"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендует покупать привилегированные акции Сургутнефтегаза на ожиданиях высоких дивидендов
Инвестиционные стратеги "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать привилегированные акции Сургутнефтегаза не дороже 34,5 руб. с целью 39 руб. и стоп-лоссом 30 руб., говорится в аналитическом материале "ВТБ Мои Инвестиции". "Привилегированные акции Сургутнефтегаза выглядят привлекательно в... читать дальше
.04 марта 2020 года 17:18
Инвестиционные стратеги "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции Северстали по цене не дороже 850 руб. с целью 960 руб. и стоп-лоссом 755 руб., говорится в аналитическом материале "ВТБ Мои Инвестиции". "Акции компании Северсталь торгуются с привлекательным мультипликатором EV/EBITDA =... читать дальше
.04 марта 2020 года 16:52
Разрыв в доходностях и сокращение валютных интервенций могут помочь рублю вернуться под отметку 65 за доллар - "Открытие Брокер"
Разрыв в доходностях доллара и рубля, а также сокращение валютных интервенций могут помочь рублю вернуться под отметку 65 за доллар в ближайшие дни, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Отечественная валюта провела неуверенный отрезок торгов в начале среды, но всё же вышла на укрепление,... читать дальше
.04 марта 2020 года 16:35
ЦБ РФ стоило бы воздержаться от дальнейшего снижения ключевой ставки в условиях текущей неопределенности - Райффайзенбанк
Аналитики Райффайзенбанка считают, что ЦБ РФ стоило бы воздержаться от дальнейшего снижения ключевой ставки в условиях сохранения высокой неопределенности относительно продолжительности активной фазы коронавируса и возможной недооценки рисков, говорится в обзоре банка. "Некоторые участники рынка... читать дальше
.04 марта 2020 года 16:14
Неожиданные действия ФРС США, обозначившие высокую опасность проблемы коронавируса и признавшие неэффективность монетарных мер для решения этой проблемы, испугали рынки, говорится в обзоре Райффайзенбанка. После встречи глав Минфинов G7 по вопросам, связанным с противодействием влияния... читать дальше
.04 марта 2020 года 15:53
Выпуск евробондов Россия-43 добавлен в список рекомендаций на покупку, долгосрочные российские облигации сейчас обеспечивают привлекательное сочетание длинной дюрации и защитных характеристик, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Решение... читать дальше
.04 марта 2020 года 15:40
Рубль днем несколько ускорил темпы роста к доллару и евро благодаря комплексу поддерживающих факторов
Москва. 4 марта. Доллар и евро усилили снижение на "Московской бирже" в среду днем, рубль ускорил темпы повышения к бивалютной корзине благодаря действию ряда поддерживающих факторов. читать дальше
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