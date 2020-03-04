Рынок недооценивает экономические риски, которые еще не заложены в цену активов - ITI Capital

Аналитики ITI Capital считают, что в отличие от ФРС рынок недооценивает экономические риски, которые еще и близко не заложены в цену активов, говорится в комментарии инвесткомпании. "Согласно нашему базовому пессимистичному сценарию, волатильность сохранится в ближайшее время - до конца апреля доходность КО США 10 лет опустится ниже 0%, золото протестирует $1770/унция, и RUBUSD продолжит ослабевать до 70. Цикл снижения ставок ФРС, вероятно, закончится в сентябре финальным снижением до 0%", - прогнозируют эксперты ITI Capital.

По мнению аналитиков компании, падение рынка США во вторник было связано с неожиданным решением ФРС по ставке, которое в итоге напугало рынок из-за новых опасений по поводу мирового экономического кризиса. Впервые с крупнейшего глобального кризиса в истории фондовых рынков в 2008 г. ФРС пошла на беспрецедентные меры и снизила ставку на внеочередном заседании на 50 б.п., до 1,25% (верхняя граница диапазона). В дополнение к снижению базовой ставки по заимствованиям overnight, ФРС также объявила о снижении на 50 б.п. ставки по избыточным банковским резервам - IOER используется в качестве защиты ставки по федеральным фондам.