Промсвязьбанк не рекомендует увеличивать дюрацию портфеля рублевых облигаций

Аналитики Промсвязьбанка не рекомендуют увеличивать дюрацию портфеля рублевых облигаций, поскольку риски замедления мировой экономики усиливаются, а это может принести новую волну ослабления рынка облигаций в среднесрочной перспективе, сообщается в обзоре.

Доходность 10-летних ОФЗ серии 26228 во вторник снизилась до 6,22% годовых (-19 б.п. за день). Ключевым драйвером восстановительного роста котировок рублевых облигаций стали ожидания притока на глобальный рынок дешевой ликвидности в результате снижения ставок мировыми Центробанками, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Экстренное снижение ставки ФРС сразу на 50 б.п., объявленное вчера, снижает давление на валюты ЕМ и открывает больше возможностей для смягчения ДКП российским Центробанком. Сценария снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 5,5% на ближайших заседаниях становится более вероятным, указывает специалист.

Дополнительным позитивным фактором для рынка рублевых облигаций на текущей неделе выступает отмена аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ в среду. Ограничение предложения нового госдолга поддержит спрос на рублевые гособлигации на вторичном рынке. Рост цен на нефть на ожиданиях сокращения добычи ОПЕК также выступает в пользу продолжения покупок ОФЗ. В ближайшие дни доходность 10-летних ОФЗ может снизится в диапазон 6,10-6,20% годовых, считает Д. Монастыршин.

"Несмотря на локальное преобладание позитивных факторов, мы не рекомендуем увеличивать дюрацию портфеля рублевых облигаций, поскольку риски замедления мировой экономики усиливаются, а это может принести новую волну ослабления рынка облигаций в среднесрочной перспективе", - пишет специалист Промсвязьбанка.