Российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в умеренный "минус" - ИК "Велес Капитал"

Утром среды российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут в умеренный "минус", отыгрывая падение на американских биржах накануне, после чего настроения могут пойти на улучшение, прогнозирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Нефтяные котировки, по сути, остаются недалеко от уровней вчерашнего закрытия, а на фондовых площадках наблюдаются попытки роста, что должно уберечь рынок РФ от развития продаж по ходу дня, предполагает специалист ИК.