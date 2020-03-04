04 марта 2020 года 09:50
Утренние прогнозы: масштабного движения не будет
На утро среды у аналитиков нет единого мнения об открытии российского фондового рынка. В целом предпосылок для масштабного движения нет.
ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут в умеренный "минус", отыгрывая падение на американских биржах накануне, после чего настроения могут пойти на улучшение. Нефтяные котировки, по сути, остаются недалеко от уровней вчерашнего закрытия, а на фондовых площадках наблюдаются попытки роста, что должно уберечь рынок РФ от развития продаж по ходу дня".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Сегодня американские фьючерсы торгуются более чем в процентном "плюсе", подрастает и нефть. Поэтому с учетом вчерашнего падения фондовой Америки ждем открытия российского рынка около нуля".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок акций попытается расти, отыгрывая решение ФРС".
ИК "Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Ожидаем высокую волатильность рынков. Ориентируемся на диапазон 2750-2850 пунктов по индексу Мосбиржи".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2810-2830 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2800, 2790 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2850, 2860 пунктов. В первые минуты торгов локальный рынок акций не имеет объективных предпосылок для масштабного движения. Это связано с тем, что утренний рост стоимости фьючерсов на фондовые индексы США и нефтяных контрактов носит лишь коррекционный характер".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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04 марта 2020 года 19:43
Россию можно считать относительно "тихой гаванью", если удастся избежать затяжной эпидемии коронавируса, которая приведет к глобальной рецессии, считают аналитики "БКС Глобал Маркетс" и рекомендуют "покупать" подешевевшие акции российских компаний на долгосрочный период в 6-12 месяцев.
В то же... читать дальше
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04 марта 2020 года 19:40
Москва. 4 марта. Доллар перешел к небольшому повышению после заметного ослабления в первой половине дня, евро заметно сократил темпы падения на "Московской бирже" в среду вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне разнонаправленной динамике к основным валютам, следующих за динамикой евро к доллару на глобальном рынке. читать дальше
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04 марта 2020 года 19:30
Москва. 4 марта. Рынок акций РФ в среду продемонстрировал смешанную динамику blue chips и индексов на фоне забуксовавшей нефти и подросших внешних фондовых площадок, оценивающих решение Федрезерва США экстренно снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта в условиях распространения коронавируса из Китая. читать дальше
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04 марта 2020 года 19:00
(добавлен текст после 2-го абзаца)
"БКС Глобал Маркетс" добавил акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) и "Северстали" (MOEX: CHMF) в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее бумаги "Юнипро" (MOEX: UPRO) и "Детского мира" (MOEX: DSKY), сообщается... читать дальше
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04 марта 2020 года 18:52
Москва. 4 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду вновь заметно подросли благодаря позитивной динамике большинства рисковых активов на фоне снижения Федрезервом США процентной ставки на 50 базисных пунктов; исключение оставили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов (за исключением "Россия-30"). читать дальше
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04 марта 2020 года 18:44
Аналитики ИК "Фридом Финанс" оценивают отчетность Polymetal за 2019 год позитивно и полагают, что ослабление рубля будет способствовать увеличению рентабельности продаж Polymetal, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс"... читать дальше
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04 марта 2020 года 18:20
Положительный эффект от снижения ставки ФРС для валют EM быстро сошел на нет, однако доллару удалось восстановить лишь малую часть позиций, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. "Еще утром эффект от экстренного снижения... читать дальше
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04 марта 2020 года 17:56
Во вторник вечером Федрезерв США на внеочередном заседании понизил ставку на 50 базовых пунктов, с диапазона 1,50-1,75% до 1,00-1,25%. Это значит, что теперь ФРС с помощью операций на денежном рынке будет удерживать ставку овернайт на указанном уровне, и занимать в долларах через ночь стало почти... читать дальше
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04 марта 2020 года 17:35
Инвестиционные стратеги "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать привилегированные акции Сургутнефтегаза не дороже 34,5 руб. с целью 39 руб. и стоп-лоссом 30 руб., говорится в аналитическом материале "ВТБ Мои Инвестиции".
"Привилегированные акции Сургутнефтегаза выглядят привлекательно в... читать дальше
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04 марта 2020 года 17:18
Инвестиционные стратеги "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции Северстали по цене не дороже 850 руб. с целью 960 руб. и стоп-лоссом 755 руб., говорится в аналитическом материале "ВТБ Мои Инвестиции".
"Акции компании Северсталь торгуются с привлекательным мультипликатором EV/EBITDA =... читать дальше
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04 марта 2020 года 16:52
Разрыв в доходностях доллара и рубля, а также сокращение валютных интервенций могут помочь рублю вернуться под отметку 65 за доллар в ближайшие дни, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".
Отечественная валюта провела неуверенный отрезок торгов в начале среды, но всё же вышла на укрепление,... читать дальше
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04 марта 2020 года 16:35
Аналитики Райффайзенбанка считают, что ЦБ РФ стоило бы воздержаться от дальнейшего снижения ключевой ставки в условиях сохранения высокой неопределенности относительно продолжительности активной фазы коронавируса и возможной недооценки рисков, говорится в обзоре банка.
"Некоторые участники рынка... читать дальше
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04 марта 2020 года 16:14
Неожиданные действия ФРС США, обозначившие высокую опасность проблемы коронавируса и признавшие неэффективность монетарных мер для решения этой проблемы, испугали рынки, говорится в обзоре Райффайзенбанка.
После встречи глав Минфинов G7 по вопросам, связанным с противодействием влияния... читать дальше
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04 марта 2020 года 15:53
Выпуск евробондов Россия-43 добавлен в список рекомендаций на покупку, долгосрочные российские облигации сейчас обеспечивают привлекательное сочетание длинной дюрации и защитных характеристик, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.
"Решение... читать дальше
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04 марта 2020 года 15:40
Москва. 4 марта. Доллар и евро усилили снижение на "Московской бирже" в среду днем, рубль ускорил темпы повышения к бивалютной корзине благодаря действию ряда поддерживающих факторов. читать дальше
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