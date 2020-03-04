Утренние прогнозы: масштабного движения не будет

На утро среды у аналитиков нет единого мнения об открытии российского фондового рынка. В целом предпосылок для масштабного движения нет.

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут в умеренный "минус", отыгрывая падение на американских биржах накануне, после чего настроения могут пойти на улучшение. Нефтяные котировки, по сути, остаются недалеко от уровней вчерашнего закрытия, а на фондовых площадках наблюдаются попытки роста, что должно уберечь рынок РФ от развития продаж по ходу дня".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Сегодня американские фьючерсы торгуются более чем в процентном "плюсе", подрастает и нефть. Поэтому с учетом вчерашнего падения фондовой Америки ждем открытия российского рынка около нуля".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок акций попытается расти, отыгрывая решение ФРС".

ИК "Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Ожидаем высокую волатильность рынков. Ориентируемся на диапазон 2750-2850 пунктов по индексу Мосбиржи".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2810-2830 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2800, 2790 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2850, 2860 пунктов. В первые минуты торгов локальный рынок акций не имеет объективных предпосылок для масштабного движения. Это связано с тем, что утренний рост стоимости фьючерсов на фондовые индексы США и нефтяных контрактов носит лишь коррекционный характер".