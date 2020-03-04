Brent - $52,54 за баррель

Американские фондовые индексы завершили падением почти на 3% торговую сессию во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в среду.

Американские фондовые индексы завершили падением почти на 3% торговую сессию во вторник, несмотря на попытку Федеральной резервной системы (ФРС) поддержать рынок.

Экстренное снижение базовой процентной ставки Федрезервом, а также заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, скорее напугали трейдеров, чем успокоили их, пишет MarketWatch.

Как сообщалось, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) во вторник опустил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,5 процентного пункта - до 1-1,25% годовых. В последний раз Федрезерв экстренно снижал ставку между плановыми заседаниями в период финансового кризиса 2008 года.

Комментируя решение ФРС, Пауэлл заявил, что основы экономики США остаются стабильными, но распространение коронавируса принесло новые риски и проблемы. Снижение ставки поможет американской экономике оставаться сильной, полагает он.

Первоначальная реакция рынка акций на решение ФРС была позитивной, индексы резко выросли, однако быстро перешли к снижению и усилили падение после пресс-конференции Пауэлла.

"Монетарную политику вряд ли можно считать средством для лечения коронавируса, - отмечает Майк ЛаБелла, отвечающий за инвестиционную стратегию в QS Investors. - Смягчение политики, вероятно, несколько улучшит настрой инвесторов в краткосрочной перспективе, однако до тех пор, пока эпидемия коронавируса не пройдет свой пик, высокая волатильность рынка сохранится".

Подтверждением того, что действия Федрезерва не смогли поддержать оптимизм трейдеров, стало падение доходностей казначейских облигаций США до рекордных минимумов.

В частности, доходность 10-летних US Treasuries опустилась ниже 1%.

Фьючерсы на фондовые индексы США прибавляют 1,2-1,3% в среду на информации о том, что бывший вице-президент США Джо Байден одерживает победу, по крайней мере, в восьми штатах на праймериз в "супервторник".

Акции американского ритейлера Target Corp. подешевели почти на 3% по итогам торгов во вторник. Компания увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом финансовом квартале, однако выручка не оправдала ожиданий аналитиков.

Цена бумаг продуктового ритейлера Kohl's Corp. упала на 2,6%, несмотря на сильную квартальную отчетность компании и повышение дивидендов.

Акции Qorvo Inc., поставляющей компоненты для устройств Apple, упали в цене 2,1%. Компания ухудшила прогноз выручки на четвертый финквартал на фоне проблем с поставками, обусловленных вспышкой коронавируса.

Акции Visa Inc., оператора крупнейшей в США платежной системы, подешевели на 3,4%, поскольку компания снизила прогноз выручки на текущий финквартал из-за последствий распространения коронавируса.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник упал на 785,91 пункта (2,94%) и составил 25917,41 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 86,86 пункта (2,81%) - до 3003,37 пункта.

Nasdaq Composite потерял 268,08 пункта (2,99%) и составил 8684,09 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в среду. При этом южнокорейский индикатор уверенно растет на ожиданиях действий ЦБ страны.

Японский индекс Nikkei 225 к 08:59 мск вырос на 0,17%, Topix снизился на 0,13%.

Котировки акций крупнейшего банка Японии Mitsubishi UFJ Financial Group снижаются на 2,3%, автопроизводителя Toyota - на 1%. Бумаги SoftBank Group подешевели на 1,6%.

Китайский сводный индекс CSI 300 к 09:05 мск потерял 0,36%. Индикатор Shanghai Composite снизился на 0,24%, гонконгский Hang Seng - на 0,16%.

Акции оператора связи China Mobile дорожают на 1,2%. Бумаги HSBC дешевеют на 2,1%, страховой AIA Group - на 0,3%.

Значение южнокорейского индикатора Kospi к 09:21 мск увеличилось на 2,38%.

Капитализация крупнейшего авиаперевозчика страны Korean Air Lines взлетела на 7,6%. Бумаги автопроизводителя Kia Motors дорожают на 2,7%.

Тем временем австралийский S&P/ASX 200 к закрытию торгов упал на 1,71%, до минимального значения с начала июня.

Акции National Australia Bank подешевели на 3,7%, Commonwealth Bank of Australia - на 2,5%, биотехнологической компании CSL - на 2,2%.

В лидерах роста оказались золотодобывающие компании. Стоимость акций Northern Star взлетела на 6,8%, Regis Resources - на 6,6%, Saracen - на 5,9%.

Накануне Федеральная резервная система США экстренно снизила базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) - до 1-1,25% годовых. Австралийский ЦБ, в свою очередь, понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до рекордно низких 0,5% годовых.

Аналитики ожидают, что Банк Кореи может также снизить ставку, после того как глава регулятора Ли Чжуйоль провел экстренную встречу с руководством ЦБ, пишет Bloomberg. На заседании, прошедшем 27 февраля, Банк Кореи не стал снижать ставку, заявив, что распространение коронавируса в стране может достигнуть пика в марте. Некоторые аналитики полагают, что регулятор впервые со времен финансового кризиса 2008 года может провести внеочередное заседание.

Тем временем министерство экономики и финансов Южной Кореи сообщило, что власти страны намерены выделить 11,7 трлн вон ($9,91 млрд) на борьбу с эпидемией коронавируса, а также поддержку бизнеса и граждан.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в среду на новостях о том, что технический комитет ОПЕК+ рекомендовал усилить сокращение добычи на объем до 1 млн б/с.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:21 МСК подорожали на $0,68 (на 1,31%) - до $52,54 за баррель. Во вторник их цена снизилась на $0,04 (на 0,08%), составив на закрытие $51,86 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов WTI на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром растут на $0,67 (на 1,42%) - до $47,85 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена выросла на $0,43 (на 0,92%), завершив день на уровне $47,18 за баррель.

Накануне технический комитет ОПЕК+ дал рекомендацию продлить текущую сделку по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года, с апреля до конца года, усилив сокращения на объем от 600 тыс. до 1 млн б/с во втором квартале.

По словам одного из источников "Интерфакса", Россия и Казахстан взяли время на оценку выводов, как в ходе февральского заседания это уже делала Россия.

В феврале технический комитет рекомендовал дополнительное снижение добычи на 600 тыс. б/с на фоне вспышки коронавируса COVID-19. С того момента масштабы распространения заболевания в мире увеличились. По последним данным, общее число зараженных в мире превысило 92,5 тыс. человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Министры мониторингового комитета стран соглашения по ограничению нефтедобычи ОПЕК+ (JMMC) в среду обсудят необходимость мер реагирования на ситуацию на нефтяном рынке. 5 марта пройдет конференция министров ОПЕК, 6 марта соберутся министры ОПЕК+ для утверждения окончательного решения.

"Рынок рассчитывает, что дополнительное снижение добычи ОПЕК+ составит до 1 млн б/с, - отмечает основательница Vanda Insights Вандана Хари. - Производители должны будут больше удивить рынок, если они надеются подтолкнуть цены еще выше".

Тем временем Goldman Sachs понизил прогноз цены Brent на второй квартал с $57 за баррель до $47 за баррель. По обновленному прогнозу, цена упадет до $45 за баррель в апреле и восстановится до $60 за баррель к концу года по сравнению с предыдущим прогнозом в $65 за баррель, а спрос на нефть сократится на 150 тыс. б/с. Ранее Goldman Sachs прогнозировал рост спроса на 550 тыс. б/с, а до вспышки коронавируса - на 1,1 млн б/с.

Bank of America, в свою очередь, ожидает, что цена Brent в 2020 году в среднем составит $54 за баррель против ранее ожидавшихся $62 за баррель.