Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут вновь подрасти в рамках коррекции

Москва. 4 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут вновь умеренно подрасти в рамках коррекции на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили падением почти на 3% торговую сессию во вторник, несмотря на попытку Федеральной резервной системы (ФРС) поддержать рынок. Экстренное снижение базовой процентной ставки Федрезервом, а также заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, скорее, напугали трейдеров, чем успокоили их. Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) во вторник опустил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,5 процентного пункта - до 1-1,25% годовых. В последний раз Федрезерв экстренно снижал ставку между плановыми заседаниями в период финансового кризиса 2008 года. Комментируя решение ФРС, Пауэлл заявил, что основы экономики США остаются стабильными, но распространение коронавируса принесло новые риски и проблемы. Снижение ставки поможет американской экономике оставаться сильной, полагает он.

Первоначальная реакция рынка акций на решение ФРС была позитивной, индексы резко выросли, однако быстро перешли к снижению и усилили падение после пресс-конференции Пауэлла. Подтверждением того, что действия Федрезерва не смогли поддержать оптимизм трейдеров, стало падение доходностей казначейских облигаций США до рекордных минимумов. В частности, доходность 10-летних US Treasuries опустилась ниже 1%.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в среду. При этом южнокорейский индикатор уверенно растет на ожиданиях действий ЦБ страны. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,1%. Китайский сводный индекс CSI 300 к 09:05 мск потерял 0,36%. Индикатор Shanghai Composite снизился на 0,24%, гонконгский Hang Seng - на 0,16%. Значение южнокорейского индикатора Kospi к 09:21 мск увеличилось на 2,38%. Тем временем австралийский S&P/ASX 200 к закрытию торгов упал на 1,71%, до минимального значения с начала июня.

Аналитики ожидают, что Банк Кореи может также снизить ставку, после того как глава регулятора Ли Чжуйоль провел экстренную встречу с руководством ЦБ, пишет Bloomberg. На заседании, прошедшем 27 февраля, Банк Кореи не стал снижать ставку, заявив, что распространение коронавируса в стране может достигнуть пика в марте. Некоторые аналитики полагают, что регулятор впервые со времен финансового кризиса 2008 года может провести внеочередное заседание. Тем временем министерство экономики и финансов Южной Кореи сообщило, что власти страны намерены выделить 11,7 трлн вон ($9,91 млрд) на борьбу с эпидемией коронавируса, а также поддержку бизнеса и граждан.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в среду на новостях о том, что технический комитет ОПЕК+ рекомендовал усилить сокращение добычи на объем до 1 млн б/с. Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 1,16% - до $52,46 за баррель. Во вторник их цена снизилась на 0,08%, составив на закрытие $51,86 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов WTI на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром растут на 1,25% - до $47,77 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена выросла на 0,92%, завершив день на уровне $47,18 за баррель.

Накануне технический комитет ОПЕК+ дал рекомендацию продлить текущую сделку по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года, с апреля до конца года, усилив сокращения на объем от 600 тыс. до 1 млн б/с во втором квартале. По словам одного из источников "Интерфакса", Россия и Казахстан взяли время на оценку выводов, как в ходе февральского заседания это уже делала Россия. В феврале технический комитет рекомендовал дополнительное снижение добычи на 600 тыс. б/с на фоне вспышки коронавируса COVID-19. С того момента масштабы распространения заболевания в мире увеличились. По последним данным, общее число зараженных в мире превысило 92,5 тыс. человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 2,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 15,054 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,437 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали позитивный отскок после резкого падения в конце прошлой недели.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 марта вырос на 0,25% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,93 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день на 0,27%, поднявшись до 666,31 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Магнит-003Р-03" (+1,25%), "РЖД-001P-05R" (+1,09%) и "Газпром БО-22" (+0,97%), а в лидерах снижения - облигации "ЕвроХим-001P-06" (-0,9%), "РУСАЛ Братск-001Р-01" (-0,75%) и "ВБРР-001Р-01" (-0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) завершил размещение 5-летних облигаций серии БО-П06 объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок прошел 27 февраля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,4% годовых, ей соответствует доходность к оферте через 3 года на уровне 6,5% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

ПАО "Уралкалий" (MOEX: URKA) полностью разместило 5-летние облигации серии ПБО-06-P объемом 30 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 19 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,95-7,10% годовых, а объем составлял "не менее 15 млрд рублей". В ходе маркетинга объем размещения был увеличен до 30 млрд рублей. Спрос на облигации превысил предложение в 3 раза. Ставка 1-го купона была установлена в размере 6,85% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов.

ГК "Самолет" полностью разместила 3-летние облигации серии БО-П08 объемом 6 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 27 февраля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 11,3% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объем выпуска в ходе премаркетинга озвучивался как "не менее 3 млрд рублей". По итогам сбора заявок спрос на облигации превысил первоначально анонсированный объем эмиссии более чем в два раза.

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 98,48% выпуска облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-227R номинальным объемом 150 млн рублей на 147,72 млн рублей. Облигации гасятся в сентябре 2023 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона облигаций установлена на уровне 1,55% годовых. Кроме того, по выпускам предусмотрена выплата дополнительного дохода. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 1,7 трлн рублей.

ВТБ (MOEX: VTBR) разместил 8,72% выпуска инвестиционных облигаций серии Б-1-55 на 87,193 млн рублей и 28,01% бондов серии Б-1-56 на 280,076 млн рублей. Сбор заявок на выпуски проходил с 17 по 28 февраля. Номинальный объем каждого из выпусков - 1 млрд рублей. Срок обращения - 3 года. Ставка 1-го купона по займам установлена на уровне 0,01% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Кроме того, по выпускам предусмотрена выплата дополнительного дохода.

ООО "Легенда" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом 2 млрд рублей. Сбор заявок проходил с 17 по 27 февраля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11% годовых, к ней приравнена ставка 2-12-го купонов. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение - по 10% от номинала будет погашены в даты окончания 6-го и 7-го купонных периодов и по 16% от номинальной стоимости в даты окончания 8-12-го купонных периодов. Облигации размещались в рамках программы серии 001P объемом до 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться сроком до 10 лет.

Коммерческий банк "Московское ипотечное агентство" (МИА) установил ставку 11-12-го купонов биржевых облигаций серии БО-02 в размере 6,75% годовых. Банк разместил 10-летние облигации объемом 1,5 млрд рублей в марте 2015 года по открытой подписке. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 9,25% годовых. По бондам 20 марта предстоит оферта. Других выпусков в обращении банка в настоящее время нет.

ООО "Фудтрейд" (Екатеринбург) установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-01 объемом 400 млн рублей на уровне 11% годовых. Компания завершила размещение выпуска в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,5% годовых. Ставка 2-60-го купона будет определяться как величина установленной Банком России ключевой ставки по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню очередного купонного периода, + 5%. Купоны квартальные. Облигации сроком обращения 15 лет размещены по открытой подписке.