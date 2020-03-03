Рубль в марте, вероятно, будет торговаться около 67 за доллар - Sberbank CIB

Рубль в марте, вероятно, будет торговаться около 67 за доллар, т. к. центробанки готовы действовать, чтобы ослабить последствия эпидемии коронавируса, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Рубль был подвержен сильной волатильности в феврале. В первой половине месяца российская валюта дорожала вслед за рискованными активами, т. к. участники рынка надеялись, что эпидемию коронавируса удастся быстро сдержать. Кроме того, ЦБ РФ принял решение о продаже твердой валюты, которую он получит из ФНБ за свою долю в Сбербанке в ближайшие три-семь лет, отмечают аналитики Юрий Попов и Николай Минко.

Однако с 20 февраля, когда стало известно о быстром распространении коронавируса за пределами Китая (в первую очередь в Южной Корее), рубль упал на 4% и показал второй с конца результат среди ликвидных валют развивающихся рынков (худшая динамика была у мексиканского песо). Волатильность рубля была одной из самых высоких среди аналогов, несмотря на то что фундаментальные макропараметры России остаются одними из самых сильных, обращают внимание аналитики.

"Резкая реакция рубля, вероятно, прежде всего обусловлена тем, что он более года опережал другие валюты развивающихся рынков, а также тем, что российская экономика значительной степени зависит от Китая. На наш взгляд, падение российской валюты было вполне оправданным, т. к. нефть Brent подешевела до $50/барр., а большинство валют развивающихся рынков ослабло на 2-3%. По нашему мнению, сбалансированный курс сейчас составляет 67 руб. за доллар, и в марте российская валюта может стабилизироваться около этой отметки, т. к. регуляторы во всем мире начинают оказывать поддержку рынкам", - пишут специалисты Sberbank Investment Research.