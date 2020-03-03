Если действия ФРС США будут более консервативными, чем рыночные ожидания, то вновь может произойти обвал - Райффайзенбанк

Если действия ФРС США будут более консервативными, чем рыночные ожидания, то вновь может произойти обвал, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

"Как мы и предполагали, вслед за обвалом, произошедшим в рисковых финансовых активах на прошлой неделе (прежде всего, по индексу S&P), появились заявления со стороны правительств и регуляторов большинства развитых стран (Австралия, ЕС, Япония, Китай, США) о готовности запустить экстренные монетарные/фискальные меры для предотвращения влияния вируса, - отмечает аналитик Денис Порывай. - Д. Трамп вновь выступил с призывом (в форме критики слишком консервативной политики) к ФРС агрессивно снизить ключевую долларовую ставку. Кстати говоря, согласно фьючерсам, участники рынка предполагают в конце года ставку на 75-100 б.п. ниже, чем сейчас, при этом уже на следующем заседании в марте вероятно снижение сразу на 50 б.п. (со 100% вероятностью на 25 б.п.). Если действия ФРС США будут более консервативными, чем эти рыночные ожидания, то вновь может произойти обвал (поэтому ФРС США, вероятно, придется последовать за рынком)".

Паника спала в понедельник после появления информации о том, что скоро дешевые деньги наводнят рынок, а в рисковые активы вернулись покупки (связанные в том числе с закрытием коротких позиций, а также с попытками "поймать дно"). Индекс S&P поднялся на 4,5% (отыграв недавнее пике), доходность 10-летних UST выросла на 10 б.п. - до YTM 1,15%, однако этот уровень, обращает внимание Д. Порывай, предполагает, что в ближайшее время долларовая ликвидность заметно подешевеет и останется дешевой в течение длительного времени.

Таким образом, объявление масштабных монетарных стимулов смогло убрать "симптомы" вируса. Однако это действие может оказаться временным, считает специалист банка: последствия от разрушенных торговых цепочек и падения экономической активности в большинстве стран (связанных с мерами, предпринимаемыми для предотвращения распространения вируса) окажут негативный эффект на экономический рост, который уже начал проявляться в макростатистике (так, значение PMI Китая в производстве в феврале составило 40,3 пунктов против 51,1 в январе). Пока статистика по коронавирусу не свидетельствует о спаде эпидемиологической угрозы: прирост числа инфицированных людей превышает прирост числа выздоровевших. Если до конца марта ситуация не улучшится, на рынках (прежде всего, сырьевых) вновь можно ожидать коррекцию, несмотря на запуск монетарных/фискальных стимулов, указывает аналитик Райффайзенбанка.