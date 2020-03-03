Газпром сохранит позитивный финансовый результат даже при падении цен на сырье - ИК "Фридом Финанс"

Газпром сохранит позитивный финансовый результат даже при падении цен на сырье, говорится в комментарии аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александра Осина.

"Контракт на поставку, в котором цены на газ меняются помесячно, - это палка о двух концах, - указывает эксперт инвесткомпании. - Если цены снижаются или стоят на месте, такая стратегия себя оправдывает. Но проблема в том, что они способны и вырасти. Цены на газ в контрактах ПАО "Газпром" приблизительно на 70% зависят от цен на нефть. Примерно такова же или выше долгосрочная корреляция между ценами на газ и нефть".

После появления соглашения ОПЕК+ нефтяные цены не опускаются ниже $60 надолго. Положительная корреляции динамики цен на нефть и газ на мировых рынках остается высокой и стабильной, хотя предложение СПГ растет.

"Несмотря на замедление в 2019 году и шоки последних недель, мировая экономика в ближайшие кварталы, возможно, продолжит отыгрывать отложенное проинфляционное воздействие сверхмягкой политики ведущих мировых ЦБ в 2008 - 2016 гг., воздействие стимулирующих рост экономики мер, влияние участившихся периодов оценочных дефицитов на рынке нефти и металлов и усиление защиты производителями сырья своих ключевых рынков. В АТР и частично в ЕС принят ряд бюджетных и связанных с политикой ЦБ мер экономического стимулирования. Это способно ускорить рост цен на нефть до $70 за баррель к середине года. С учетом их корреляции с ценой на газ биржевые цены на него могут подняться на 20-30% от текущих уровней", - полагает эксперт ИК "Фридом Финанс".

Потребление газа в мире с 2002 года по 2019 год в среднем увеличивалось на 2,6% г/г при средней инфляции 3%. Сейчас необходимо ускорение роста цен, поскольку сдерживание инфляции привело к недоинвестированию и оценочные дефициты на рынке сырья участились. Сверхмягкая политика ЦБ в 2008-2016 годы также создает инфляционные риски. В данной связи аналитик ИК "Фридом Финанс" прогнозирует долгосрочный ежегодный рост цен на газ на уровне 5% г/г.

"Чистая рентабельность Газпрома с 2011 года в среднем равнялась 18%. - указывает Александр Осин. - Это позволяет компании сохранять позитивный финансовый результат даже при существенном падении цен на сырье. В период сырьевого шока 2014-2015 годов этот показатель был отрицательным по итогам первого полугодия 2014 года, когда падение цен на газ составило порядка 50% г/г. Газпром остается системообразующей компаний для европейского и российского рынка, что является дополнительным фактором, снижающим риск инвестиций в его бумаги".