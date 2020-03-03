Потенциал роста акций Mosaic окреп после публикации финансового отчета - ГК "ФИНАМ"

Потенциал роста акций Mosaic окреп после публикации финансового отчета, говорится в комментарии аналитика ГК "ФИНАМ" Анны Калмыковой. Неплохие квартальные финансовые результаты, оптимистичные ожидания в отношении рыночной конъюнктуры в текущем году и заметная недооцененность по ряду мультипликаторов выступают в пользу дальнейшего роста акций Mosaic.

"Проведенная нами оценка стоимости Mosaic позволяет считать акции компании недооцененными. Мы повышаем рекомендацию для акций Mosaic до "покупать"", - указывает эксперт "ФИНАМа".

The Mosaic Company - один из крупнейших в мире производителей и продавцов калийных и фосфорных удобрений, ведущий свою деятельность в 40 странах через три ключевых направления бизнеса: производство фосфатов, производство карбоната калия и подразделение международной дистрибуции.