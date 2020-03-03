Прогноз по акции Ростелекома на 12 месяцев - 89 рублей - ИК "Фридом Финанс"

Реакция рынка на отчетность Ростелекома за 2019 г сдержанная, поскольку она в целом соответствует ожиданиям, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко. Консенсус-прогноз по акции Ростелекома на 12 месяцев: 89 руб.

"Выручка оператора в четвертом квартале 2019г превзошла ожидания аналитиков, увеличившись на 9% в годовом выражении, - отмечает эксперт ИК "Фридом Финанс". - По итогам года продажи повысились на 5%, что укладывается в бизнес-модель компании. Основным драйвером роста финансовых показателей остаются цифровые и облачные услуги. Рост OIBDA немного опередил рост выручки (+6%), а свободный денежный поток по итогам года повысился на 35%".

В операционной деятельности, по мнению Георгия Ващенко, неожиданных изменений не произошло. На 10% сократилась абонентская база фиксированной телефонии, но на 2% выросло число подписчиков интернета. Рост ARPU, однако, составил всего 2%, что ниже уровня инфляции. "Мы ожидаем, что в 2021 году тарифы на связь повысятся на 6-10%. Долг компании увеличился на фоне возросших капитальных затрат, долговая нагрузка достигла 2х OIBDA. Ростелеком не дал комментариев относительно вывода Tele2 на IPO, но мы не исключаем этого события на горизонте полутора лет. Сейчас это самый быстроразвивающийся мобильный оператор (рост выручки на 14% YoY). Компания дала прогноз на 2020 год, который соответствует ожиданиям инвесторов. Рост выручки и OIBDA составит не менее 5%, капзатраты увеличатся в пределах 7%. Долговая нагрузка, по нашему мнению, останется на текущем уровне или сократится до 1,9х OIBDA", - прогнозирует ИК "Фридом Финанс".