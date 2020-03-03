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03 марта 2020 года 13:28
Прогноз по акции Ростелекома на 12 месяцев - 89 рублей - ИК "Фридом Финанс"
Реакция рынка на отчетность Ростелекома за 2019 г сдержанная, поскольку она в целом соответствует ожиданиям, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко. Консенсус-прогноз по акции Ростелекома на 12 месяцев: 89 руб. "Выручка оператора в четвертом квартале 2019г превзошла ожидания аналитиков, увеличившись на 9% в годовом выражении, - отмечает эксперт ИК "Фридом Финанс". - По итогам года продажи повысились на 5%, что укладывается в бизнес-модель компании. Основным драйвером роста финансовых показателей остаются цифровые и облачные услуги. Рост OIBDA немного опередил рост выручки (+6%), а свободный денежный поток по итогам года повысился на 35%". В операционной деятельности, по мнению Георгия Ващенко, неожиданных изменений не произошло. На 10% сократилась абонентская база фиксированной телефонии, но на 2% выросло число подписчиков интернета. Рост ARPU, однако, составил всего 2%, что ниже уровня инфляции. "Мы ожидаем, что в 2021 году тарифы на связь повысятся на 6-10%. Долг компании увеличился на фоне возросших капитальных затрат, долговая нагрузка достигла 2х OIBDA. Ростелеком не дал комментариев относительно вывода Tele2 на IPO, но мы не исключаем этого события на горизонте полутора лет. Сейчас это самый быстроразвивающийся мобильный оператор (рост выручки на 14% YoY). Компания дала прогноз на 2020 год, который соответствует ожиданиям инвесторов. Рост выручки и OIBDA составит не менее 5%, капзатраты увеличатся в пределах 7%. Долговая нагрузка, по нашему мнению, останется на текущем уровне или сократится до 1,9х OIBDA", - прогнозирует ИК "Фридом Финанс".
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03 марта 2020 года 16:11
истый недельный отток с рынка ОФЗ со стороны нерезидентов, возможно, составил порядка 70 млрд рублей, считают аналитики "ВТБ Капитала" Игорь Рапохин и Максим Коровин, это соответствует сокращению доли нерезидентов на 1 процентный пункт. Как отмечается в обзоре инвестбанка, оценка аналитиков... читать дальше
.03 марта 2020 года 15:55
Краткосрочный рост евро к доллару может продолжиться, локально пара может вырасти вплоть до отметки 1,14, говорится в комментарии "ВТБ Капитал Форекс". "В текущей ситуации приходится констатировать, что наши изначальные предположения о том, что рост евро от минимума 20 февраля является лишь... читать дальше
.03 марта 2020 года 15:36
Рубль в марте, вероятно, будет торговаться около 67 за доллар, т. к. центробанки готовы действовать, чтобы ослабить последствия эпидемии коронавируса, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Рубль был подвержен сильной волатильности в феврале.... читать дальше
.03 марта 2020 года 15:12
Если действия ФРС США будут более консервативными, чем рыночные ожидания, то вновь может произойти обвал - Райффайзенбанк
Если действия ФРС США будут более консервативными, чем рыночные ожидания, то вновь может произойти обвал, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "Как мы и предполагали, вслед за обвалом, произошедшим в рисковых финансовых активах на прошлой неделе (прежде всего, по индексу S&P), появились заявления... читать дальше
.03 марта 2020 года 14:45
Газпром сохранит позитивный финансовый результат даже при падении цен на сырье, говорится в комментарии аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александра Осина. "Контракт на поставку, в котором цены на газ меняются помесячно, - это палка о двух... читать дальше
.03 марта 2020 года 14:02
Потенциал роста акций Mosaic окреп после публикации финансового отчета, говорится в комментарии аналитика ГК "ФИНАМ" Анны Калмыковой. Неплохие квартальные финансовые результаты, оптимистичные ожидания в отношении рыночной конъюнктуры в текущем году и заметная недооцененность по ряду... читать дальше
.03 марта 2020 года 13:05
Аналитики банка "Санкт-Петербург" считают, что нервное движение рубля может сохраниться, однако у российской валюты есть хорошие шансы для отката к 65-66 руб./$ в ближайшие недели, говорится в их комментарии. "Рубль подрастал на открытии, однако в ходе торгов приблизился к уровням закрытия... читать дальше
.03 марта 2020 года 12:30
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru на 17% - до $33,10 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для них была подтверждена. Среди ключевых катализаторов... читать дальше
.03 марта 2020 года 11:47
Москва. 3 марта. Рынок акций РФ утром во вторник отскочил вверх вслед за мировыми площадками на ожиданиях стимулирующих мер центробанков для борьбы с последствиями коронавируса; индексы МосБиржи и РТС отыграли рубежи 2800 и 1330 пунктов. читать дальше
.03 марта 2020 года 11:45
Снижение процентных ставок и повышение стоимости риска может снизить прибыльность банков в средне- и долгосрочной перспективе - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка вступили в 2020 г. с чувством сдержанного оптимизма в отношении акций российских банков, говорится в обзоре эксперта инвестбанка Евгения Кипниса. Рост розничных кредитов, вероятно, замедлится в этом году, а их качество немного ухудшится, однако умеренный рост корпоративного... читать дальше
.03 марта 2020 года 11:24
Локальным фактором для нефтяного рынка остается запланированная на 5-6 марта встреча ОПЕК+, при этом не стоит ожидать быстрого возврата цен на нефть к уровням в районе $60/bbl, пока неопределенность по распространению коронавируса остается в центре внимания инвесторов, говорится в обзоре "Нордеа... читать дальше
.03 марта 2020 года 11:08
Пока нет поводов для выхода пары USD/RUB из диапазона 66,0-67,0, а пары EUR/RUB - 73,0-74,5 - Росбанк
Пока нет поводов для выхода пары USD/RUB из диапазона 66,0-67,0, а пары EUR/RUB из диапазона 73,0-74,5, отмечается в комментарии Росбанка. "Российский рубль в понедельник провел крайне волатильную сессию: разброс пары USD/RUB составил 1,2 руб (66,1 на минимуме и 67,3 на максимуме, 66,3 на... читать дальше
.03 марта 2020 года 10:50
Есть существенные риски ослабления рубля до отметок 69 в паре с долларом и 76-77 в паре с евро - "Нордеа банк"
Аналитики "Нордеа банка" на горизонте марта видят существенные риски ослабления рубля до отметок 69 в паре с долларом и 76-77 в паре с евро, сообщается в их обзоре. Перспективы российской валюты в настоящее время преимущественно определяются динамикой распространения коронавируса и... читать дальше
.03 марта 2020 года 10:42
Цены на нефть могут подрасти до 55 долл./барр. в ближайшее время в виду некоторого улучшения общерыночного сантимента, говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Цены на нефть продолжают осторожное восстановление в надежде на поддержку центробанков и ОПЕК+. - отмечают аналитики банка. - Также сегодня... читать дальше
.03 марта 2020 года 10:26
MSCI может включить GDR Mail.ru в индекс MSCI Russia в ноябре 2020г, пассивный приток $193 млн - "ВТБ Капитал"
обавлен текст после 2-го абзаца) Индексный провайдер MSCI может включить глобальные депозитарные расписки (GDR) Mail.ru в индекс MSCI Russia в рамках ближайшего ноябрьского полугодового пересмотра, если компания получит листинг на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в первой половине 2020 года, а... читать дальше
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