Нервное движение рубля может сохраниться - Банк "Санкт-Петербург"

Аналитики банка "Санкт-Петербург" считают, что нервное движение рубля может сохраниться, однако у российской валюты есть хорошие шансы для отката к 65-66 руб./$ в ближайшие недели, говорится в их комментарии.

"Рубль подрастал на открытии, однако в ходе торгов приблизился к уровням закрытия понедельника и сейчас торгуется вблизи 66,3 руб./$ оставаясь в "зеленой зоне". Нервное движение может сохраниться, однако, на наш взгляд, у российской валюты есть хорошие шансы для отката к 65-66 руб./$ в ближайшие недели. Ослабление до 68 руб./$ и выше возможно при существенном ухудшении ситуации на мировых рынках в связи с распространением коронавируса. При этом в среднесрочной перспективе курс сможет снизиться до 65 руб./$, если текущая оценка рисков от коронавируса окажется чрезмерной, что выглядит вероятным", - указывают специалисты банка.