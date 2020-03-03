Sberbank CIB поднял оценку GDR Mail.ru на 17%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru на 17% - до $33,10 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для них была подтверждена.

Среди ключевых катализаторов роста котировок бумаг Mail.ru аналитики выделяют получение вторичного листинга на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), успешную стратегию построения экосистемы на базе "ВКонтакте", а также создание новых СП, возможно, по мнению экспертов, в сегментах медиа и классифайд.

Как отмечается в обзоре, депозитарные расписки Mail.ru торгуются с привлекательным коэффициентом "стоимость предприятия/EBITDA на 2020 год" на уровне 8,5x (аналитики прогнозируют ежегодный рост EBITDA компании в 2019-2022 годах в среднем на 20%).

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Mail.ru, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $31,37 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $19,47 за штуку.