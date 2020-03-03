Рынок акций РФ утром отскочил вверх вслед за миром, индекс МосБиржи отыграл рубеж 2800п

Москва. 3 марта. Рынок акций РФ утром во вторник отскочил вверх вслед за мировыми площадками на ожиданиях стимулирующих мер центробанков для борьбы с последствиями коронавируса; индексы МосБиржи и РТС отыграли рубежи 2800 и 1330 пунктов.

К 11:11 МСК индекс МосБиржи составил 2830,45 пункта (+2,3%), индекс РТС - 1341,85 пункта (+2,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,2%.

Доллар стоит 66,45 рубля (+0,01 рубля).

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+4,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+4,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,5% и +2,1% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+3,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+3,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,8% и +2,7% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,7% и +1,5% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,9%).

Просели бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%).

В США в понедельник индексы взлетели на 4,5-5,1% на ожиданиях, что мировые центробанки и правительства государств примут меры для поддержки экономики в условиях распространения коронавируса.

Трейдеры проигнорировали слабые статданные по экономике США, а также ухудшение Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогноза роста мировой экономики на 2020 год, пишет MarketWatch.

Котировки фьючерсов на уровень базовой процентной ставки ФРС в понедельник предполагали, что к концу марта ставка будет находиться на уровне 1,04%, свидетельствуют данные CME Group. Это говорит об уверенности трейдеров в том, что Федрезерв понизит ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) на заседании 17-18 марта - до 1-1,25% годовых. Неделей ранее рынок оценивал в 20% возможность снижения ставки на 0,25 п.п.

Ожидания уменьшения ставки Федрезервом выросли после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в пятницу, что ЦБ "внимательно следит" за ситуацией с COVID-19 и будет использовать свои инструменты для поддержки экономики.

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) выразили готовность помочь государствам-членам справиться с гуманитарными и экономическими последствиями распространения коронавируса.

Во вторник в Азии индексы подросли за исключением Японии (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 1,4-1,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,6%).

ЦБ Австралии во вторник понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до рекордно низких 0,5% годовых. Помимо этого, глава RBA Филип Лоу заявил во вторник, что Центробанк может продолжить смягчение политики.

В понедельник глава Банка Японии Харухико Курода сообщил, что Центробанк страны примет меры, чтобы "предоставить достаточную ликвидность и обеспечить стабильность на финансовых рынках за счет надлежащих операций и покупки активов". Банк Японии, в частности, предложил выкупить гособлигации на 500 млрд иен ($4,6 млрд) за счет операций РЕПО.

Министры финансов государств G7 планируют провести во вторник телеконференцию, где обсудят ответные меры на угрозу эпидемии коронавируса для мировой экономики.

Нефть во вторник продолжает рост, начавшийся накануне на ожиданиях итогов телеконференции министров финансов G7 и встречи ОПЕК+ 5-6 марта; цена Brent находится на $1,8 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 2 марта. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:11 МСК составила $52,59 за баррель (+1,3% и +4,5% в понедельник), апрельская цена WTI - $47,54 за баррель (+1,7% и +4,5% накануне).

Почти все эксперты и трейдеры (27 из 29), опрошенные Bloomberg, ожидают, что страны ОПЕК+, которые проведут встречу на этой неделе, примут решение о дополнительном сокращении добычи. В среднем они прогнозируют дополнительное снижение добычи на 750 тыс. б/с.

Россия не получала предложения о снижении нефтедобычи странами ОПЕК+ на 1 млн б/с и ориентируется на рекомендации технического комитета, сообщил накануне журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

По сообщениям СМИ, Саудовская Аравия выступает за дополнительное снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+ еще на 1 млн б/с. Техкомитет ОПЕК+ ранее предложил дополнительно снизить нефтедобычу на 600 тыс. б/с на второй квартал, продлив текущую сделку до конца 2020 года.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, американский рынок акций накануне пошел мощно вверх, что подогрело остальные площадки, однако пока сложно сказать, началось ли восстановление или просто произошел вполне логичный технический отскок. Если верен второй вариант, то цель отскока достигнута, и фондовая Америка вновь может приступить к снижению.

Рынок в ближайшие дни будет очень волатильным, настроения будут меняться быстро, и колебания даже "тяжелого" американского рынка на 1-2% не должны вызывать удивления. На российском рынке фаворитами выступают акции нефтяного сектора, и прежде всего "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) - высокие дивиденды и программу обратного выкупа никто пока не отменял. Намного хуже в среднесрочной перспективе стали обстоять дела со Сбербанком. Накануне российские монетарные власти заявили о возможной отсрочке сделки по продаже Банком России контрольного пакета акций Сбербанка Минфину. Это связано с тем, что в связи с дешевой нефтью накапливание необходимых для покупки средств в Фонде национального благосостояния может иметь более длительный характер, чем предполагалось изначально. Соответственно, отодвигается и время поддержки котировок Сбербанка офертой. "Норникель" (MOEX: GMKN) должен отыграть ростом не только позитивный внешний фон, но и рост стоимости платины и палладия.

Продолжается отскок нефти Brent, которая сейчас вплотную подбирается к отметке $53 за баррель. Сильным сопротивлением выступает отметка $55, но все будет зависеть от решения ОПЕК+. Есть сильные сомнения, что Россия согласится на снижение квот на добычу.

Не исключено, что даже при негативном для рынка решении РФ, квоты все-таки будут немного снижены, но отсутствие даже видимого единства в расширенном картеле рынок воспримет крайне негативно и распродажи нефти возобновятся, считает аналитик.

Ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков также полагает, что рынок акций РФ пока не готов уверенно развернуться вверх из-за неопределенности экономических последствий распространения COVID-19. Ситуацию могут немного исправить действия ведущих регуляторов, если денежная политика в мире вновь начнет смягчаться. Однако это не защитит от существенного падения выручки и прибыли при экономическом спаде в Азии и Европе.

В США основным поводом для роста стали надежды, что центральные банки готовы "залечить" коронавирус низкими ставками и количественным смягчением. В Goldman Sachs ожидают снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов в ближайшее время. Более того, во II квартале ставка может быть снижена еще на 50 базисных пунктов. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард сообщила, что европейский регулятор отслеживает ситуацию и готов прийти на помощь с необходимыми шагами.

Первым из ведущих центральных банков смягчил свою денежную политику Резервный банк Австралии. Возможно, что данное решение не принесет существенной пользы, но большинство экономистов все же сходятся во мнении о необходимости данных шагов со стороны центральных банков. Во вторник состоится телеконференция министров экономики и финансов стран G7 по вопросам действий в рамках борьбы с коронавирусом. Мероприятие пройдёт под председательством министра финансов США Стивена Мнучина и главы ФРС Джерома Пауэлла. Рынки чувствуют приближение поддержки, отвечая на эти ощущения ростом.

Нефть рассчитывает на новые стимулы, а также на сокращение добычи странами ОПЕК+. Однако министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что российская сторона пока изучает возможность сокращения на уровне предложения технического комитета ОПЕК+, то есть дополнительно на 0,6 млн б/с. Тем временем, на рынке растут надежды на более агрессивное снижение добычи - еще на 1,0 млн б/с, отмечает Кочетков.

По словам эксперта компании "БКС Брокер" Игоря Галактионова, нефть накануне отскочила вверх первые после шести сессий непрерывного снижения на фоне угрозы для мирового спроса из-за эпидемии коронавируса. Ценовые минимумы за последние 2,5 года, а также перспективы поддержки для экономики со стороны мировых ЦБ и возможность ужесточения сделки ОПЕК+ стимулировали участников рынка к активному открытию длинных позиций в ключевых нефтяных контрактах.

При сохранении благоприятного сантимента котировки Brent могут консолидироваться в районе $53-54 за баррель с потенциалом дальнейшего восстановления в ближайшие дни.

По итогам февраля добыча стран ОПЕК упала до самого низкого уровня за последние 10 лет из-за беспорядков в Ливии. Вследствие политического конфликта внутри страны большинство нефтяных портов оказались закрыты. В результате Ливия потеряла в добыче около 1 млн б/с из 1,2 млн б/с. В среднем 13 стран-членов ОПЕК добывали в феврале 27,84 млн б/с, что на 510 тыс. б/с ниже январского показателя. Тем не менее, несмотря на падение производства, нефтяные котировки падали на протяжении всего месяца под давлением угрозы слабости глобального спроса.

Ключевым фактором неопределенности остается позиция России, которая сдержанно относится к необходимости новых сокращений в рамках ОПЕК+ и пока не дает окончательного ответа. Стоит отметить, что перед ужесточением сделки в декабре 2018 года и декабре 2019 года Россия аналогичным образом предпочитала отмалчиваться до последнего момента, но в итоге все-таки поддерживала новые уровни квот на добычу, напомнил Галактионов.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, рынками в настоящее время правят два фактора. В качестве негативной составляющей продолжает оставаться ситуация с распространением коронавируса за пределами Китая. В Поднебесной ситуация нормализуется - за понедельник количество заболевших выросло лишь на 200 человек, сигнализируя об устойчивом тренде на замедление темпов распространения инфекции в стране. При этом в других странах темпы роста заражения только набирают обороты. Так, в рамках предыдущего дня за пределами Китая количество заболевших выросло на 1800 человек. Это ведет к росту опасений относительно влияния коронавируса на мировую экономику и продолжает давить на рисковые активы.

Позитивным же фактором для игроков выступает готовность правительств и ведущих центробанков сделать шаги, задача которых нивелировать влияние распространения инфекции на экономику и стабилизировать ситуацию на рынках. В Японии и США заявляют о мерах по стимулированию экономики. Также инвесторы ждут понижения ставки в Китае и США. Более того, уже идут разговоры о возможности снижения ставки ФРС на мартовском заседании на 50 базисных пунктов. Также в ЕЦБ заявляют о готовности к конкретным действиям для стабилизации ситуации в экономике. Слаженные действия правительств и ведущих регуляторов как минимум сдерживают продажи и способствуют закрытию "коротких" позиций. Более того, часть игроков на ожиданиях решительных мер может начать восстанавливать позиции.

На таком фоне индекс МосБиржи поднялся в диапазон 2800-2850 пунктов, в ходе сессии позитивные настроения на рынке могут сохраниться, что позволит индексу продолжить подъем и вновь попытаться закрепиться выше 2850 пунктов, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+13,8% и +14,5% "префы"), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+5,9%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+4,7%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+4,5%).

Подешевели ГДР TCS Group Holding (-2,5%), бумаги ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,5%), En+ (MOEX: ENPL) (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:11 МСК составил 18,138 млрд рублей (из них 4,144 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).