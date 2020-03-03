Пока не стоит ожидать быстрого возврата цен на нефть к $60/bbl - "Нордеа банк"

Локальным фактором для нефтяного рынка остается запланированная на 5-6 марта встреча ОПЕК+, при этом не стоит ожидать быстрого возврата цен на нефть к уровням в районе $60/bbl, пока неопределенность по распространению коронавируса остается в центре внимания инвесторов, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Нефтяные котировки накануне восстанавливались вместе с прочими рисковыми активами благодаря смягчению риторики ФРС и прочих центральных банков. Кроме того, ожидания совместных действий стран G7 подогревали "аппетит" к риску на глобальных площадках, что оказывало поддержку и ценам на нефть, отмечают аналитики "Нордеа банка".

"Локальным фактором для нефтяного рынка остается запланированная на 5-6 марта встреча ОПЕК+, по итогам которой вполне вероятны дополнительные сокращения добычи нефти в странах, участвующих в сделке. В случае такого сценария нефтяные котировки могут получить дополнительную поддержку. При этом мы по-прежнему считаем, что не стоит ожидать быстрого возврата цен на нефть к уровням в районе $60/bbl, пока неопределенность по распространению коронавируса остается в центре внимания инвесторов", - указывают специалисты банка.