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03 марта 2020 года 11:45
Снижение процентных ставок и повышение стоимости риска может снизить прибыльность банков в средне- и долгосрочной перспективе - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка вступили в 2020 г. с чувством сдержанного оптимизма в отношении акций российских банков, говорится в обзоре эксперта инвестбанка Евгения Кипниса. Рост розничных кредитов, вероятно, замедлится в этом году, а их качество немного ухудшится, однако умеренный рост корпоративного кредитования отчасти нейтрализует эти тренды у универсальных банков, полагает эксперт. Снижение процентных ставок и умеренное повышение стоимости риска потенциально снизит прибыльность банков в среднесрочной и долгосрочной перспективе. "Тем не менее, эти моменты рынок, судя по всему, уже учел, так как акции российских банков остаются относительно дешевыми в глобальном и историческом контекстах, - отмечает Евгений Кипнис. - В то же время курс рубля и приток средств на российский рынок акций, вероятно, продолжат поддерживать сектор в 2020 г.". Макросреда становится все менее благоприятным фактором для рентабельности банков, указывает эксперт. "Мы ожидаем, что рост потребительского кредитования замедлится с 22-18% в 2018-2019 гг. до все еще сильного уровня в 15% г/г в 2020 г. Хотя показатели долговой нагрузки приблизились к своим максимумам 2013-2014 гг., указывая на постепенно возрастающие риски в этом сегменте, снижение процентных ставок, низкая безработица и планы по социальным расходам, которые потенциально ускорят рост реальных располагаемых доходов (+2% в 2020П vs 0,8% в 2019), оказывают поддержку", - отмечает аналитик Альфа-банка. Эксперты иевестбанка придерживаются более консервативного мнения по поводу корпоративного кредитования, ожидая его рост на 2% г/г против предыдущего прогноза на уровне 7% на фоне рисков со стороны спроса, хотя анализируемые нами банки могут показать более сильную динамику благодаря широкой базе корпоративных клиентов и конкурентным процентным ставкам. В то же время из-за возможного сокращения процентных спредов в сочетании с умеренными повышением стоимости риска и ужесточением регулирования в секторе рентабельность банков в долгосрочной перспективе может быть под давлением. "Российские банки остаются дешевыми в историческом и глобальном контекстах, - считает Евгений Кипнис. - Российские банки показали сильную динамику в 2019 г. и с начала этого года (+14-38%, тогда как индекс Московской биржи вырос на 25%). Тем не менее, даже после прошлогоднего ралли, не один из банков, по нашим оценкам, не торгуется выше своих средних показателей за последние два года или за последние 10 лет по мультипликатору P/BV. Российские банки все еще предлагают одно из лучших соотношений ROE и P/BV и дивидендную доходность по сравнению с аналогами на развивающихся рыках". ОЦЕНКА И ВЗГЛЯД НА АКЦИИ: ВТБ (ВЫШЕ РЫНКА): топ-акция Альфа-банка по показателям оценки стоимости. "Мы ожидаем, что интерес инвесторов к акциям ВТБ сохранится в этом году, так как акции ВТБ предлагают дивидендную доходность на уровне более 8%, а прибыль банка может преподнести сюрпризы на фоне низких ожиданий рынка. Недавние комментарии главы банка указывают на то, что корпоративное управление в банке становится все более дружественным по отношению к миноритарным акционерам, что особенно важно в свете планов по приватизации", - отмечает эксперт банка. Сбербанк (ВЫШЕ РЫНКА): самая качественная инвестиция в расчете на дивиденды. "Хотя у банка отсутствуют краткосрочные внутренние катализаторы роста, и потенциал роста основного банковского бизнеса ограничен, мы по-прежнему считаем Сбербанк самой качественной инвестицией в расчете на дивидендные выплаты в российском банковском секторе, - указывает Евгений Кипнис. - Доодность на уровне 7,6-8,3% по итогам 2019 г. является достаточно высокой для того, чтобы акции продемонстрировали ралли в ближайшие несколько месяцев, тогда как в более долгосрочной перспективе дивидендные выплаты могут преподнести позитивный сюрприз. Краткосрочная динамика акций будет зависеть, в том числе, и от притока капитала на российский рынок акций (особенно от нерезидентов)". TCS (ВЫШЕ РЫНКА): краткосрочные триггеры перевешивают долгосрочные опасения. "Предстоящее возобновление дивидендных выплат и объявление прогноза на 2020-2022 гг. в марте- апреле 2020 г., а также потенциальное включение бумаг банка в расчетную базу индекса MSCI (возможно, в мае 2020 г.) поддержат акции в краткосрочной перспективе. После того как отыграют катализаторы включения в индекс MSCI и дивидендных выплат, рынок, как мы считаем, может сосредоточить внимание на фундаментальных показателях сектора, которые, на наш взгляд, становятся менее привлекательными", - отмечает аналитик Альфа-банка. Банк "Санкт-Петербург" (ВЫШЕ РЫНКА): в ожидании катализатора роста. "Мы считаем, что Банк "Санкт-Петербург" по-прежнему недооценен, хотя раскрытие его стоимости маловероятно в условиях отсутствия сильных катализаторов роста (таких как, пересмотр стратегии по распределению капитала или выкуп акций банка стратегическим инвестором по справедливой цене). В то же время, на текущих уровнях котировок риски, на наш взгляд, весьма ограничены", - подчеркивает Евгений Кипнис.
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