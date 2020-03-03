Пока нет поводов для выхода пары USD/RUB из диапазона 66,0-67,0, а пары EUR/RUB - 73,0-74,5 - Росбанк

Пока нет поводов для выхода пары USD/RUB из диапазона 66,0-67,0, а пары EUR/RUB из диапазона 73,0-74,5, отмечается в комментарии Росбанка.

"Российский рубль в понедельник провел крайне волатильную сессию: разброс пары USD/RUB составил 1,2 руб (66,1 на минимуме и 67,3 на максимуме, 66,3 на закрытие), - напоминают аналитики банка. - Динамика рубля не отличалась от траектории движения турецкой лиры, южноафриканского ранда или мексиканского песо, что отражает неопределенность глобальной ситуации вокруг коронавируса. Пара EUR/RUB сохранила позиции вблизи отметки 74 (73.7 на закрытие) на фоне укрепления евро".

По мнению экспертов Росбанка, в ближайшей перспективе поводов для укрепления рубля не так много. Решение о сокращении добычи странами ОПЕК+ в конце недели уже отчасти заложено в нефтяные цены, мягкой риторики центральных банков развитых стран пока недостаточно для компенсации опасений замедления мировой экономики.