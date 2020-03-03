Есть существенные риски ослабления рубля до отметок 69 в паре с долларом и 76-77 в паре с евро - "Нордеа банк"

Аналитики "Нордеа банка" на горизонте марта видят существенные риски ослабления рубля до отметок 69 в паре с долларом и 76-77 в паре с евро, сообщается в их обзоре.

Перспективы российской валюты в настоящее время преимущественно определяются динамикой распространения коронавируса и формирующимися ожиданиями относительно его последствий для мировой экономики, отмечают аналитики "Нордеа банка".

"На наш взгляд, на горизонте марта риски дальнейшего ослабления рубля остаются повышенными, поскольку за пределами Китая распространение эпидемии пока не удается взять под контроль. Дальнейший рост числа случаев заболевания чреват продлением и расширением радиуса ограничительных мер, что означает появление более глубоких нарушений в работе производственных цепочек, а также падение потребительского спроса в условиях карантина и в дальнейшем риски падения инвестиционного спроса в случае затяжной неопределенности относительно масштабов эпидемии. Совокупно данные факторы способны обострять опасения рецессии у участников финансового рынка, что может приводить к новым волнам выхода из рисковых активов и бегству в качество. На горизонте марта мы видим существенные риски ослабления рубля до отметок 69 в паре с долларом и 76-77 в паре с евро", - пишут специалисты банка.