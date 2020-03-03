Цены на нефть могут подрасти до 55 долл./барр. в ближайшее время - Промсвязьбанк

Цены на нефть могут подрасти до 55 долл./барр. в ближайшее время в виду некоторого улучшения общерыночного сантимента, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

"Цены на нефть продолжают осторожное восстановление в надежде на поддержку центробанков и ОПЕК+. - отмечают аналитики банка. - Также сегодня в фокусе телеконференция министров G-7 на тему коронавируса и ответных мер на его угрозу для мировой экономики. В виду некоторого улучшения общерыночного сантимента полагаем, что нефть может продолжить расти – ближайший уровень 55 долл./барр.".