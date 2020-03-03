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03 марта 2020 года 10:22

Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов вслед за валютами ЕМ

Москва. 3 марта. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль повышается к бивалютной корзине вслед за другими валютами emerging markets в ожидании стимулирующих мер со стороны ведущих мировых центробанков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,18-66,48 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,41 руб./$1 (-3,0 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 74,01 руб./EUR1 (-1,0 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,1 копейки к уровню закрытия понедельника, до 69,83 рубля.

Доллар при этом оказался на 8,51 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 59,22 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару и евро на старте торгов на фоне увеличения интереса инвесторов к рисковым активам и повышения большинства валют emerging markets на растущих ожиданиях, что Федеральная резервная система (ФРС) существенно снизит базовую процентную ставку, чтобы поддержать американскую экономику в условиях распространения коронавируса.

Ожидания снижения ставки Федрезервом выросли после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что ЦБ "внимательно следит" за ситуацией с COVID-19 и будет использовать свои инструменты для поддержки экономики.

Котировки фьючерсов на уровень базовой процентной ставки ФРС предполагают, что к концу марта ставка будет находиться на уровне 1,04%, свидетельствуют данные CME Group. Это говорит об уверенности трейдеров в том, что Федрезерв понизит ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) на заседании 17-18 марта - до 1-1,25% годовых.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила в понедельник, что Центробанк готов принять "надлежащие" меры в случае необходимости, чтобы поддержать экономику еврозоны, рост которой сдерживается распространением коронавируса.

Рынки также находятся в ожидании итогов телеконференции министров финансов государств G-7. Руководители финансовых ведомств G7 планируют провести во вторник телеконференцию, где обсудят ответные меры на угрозу эпидемии коронавируса для мировой экономики.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро вторника превысило 90,8 тыс. человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

При этом на Китай приходится 80,151 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 10,696 тыс., увеличившись за минувшие сутки почти на 2,3 тыс. случаев.

Больше всего больных - 4,812 тыс. - выявлено в Южной Корее, 2,026 тыс. - в Италии, 1,501 - в Иране, на территории Японии - 980, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в ходе торгов во вторник на росте вероятности мер поддержки экономик со стороны ведущих мировых центробанков и ожиданиях итогов встречи ОПЕК+.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК увеличились на 1,33% - до $52,59 за баррель. В понедельник их цена выросла на 4,49%, составив на закрытие $51,9 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов WTI на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) растут к этому времени на 1,8% - до $47,59 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена взлетела на 4,45%, завершив день на уровне $46,75 за баррель, что стало максимальным дневным ростом с середины сентября.

Почти все эксперты и трейдеры (27 из 29), опрошенные Bloomberg, ожидают, что страны ОПЕК+, которые проведут встречу на этой неделе, примут решение о дополнительном сокращении добычи. В среднем они прогнозируют дополнительное снижение добычи на 750 тыс. б/с.

Россия не получала предложения о снижении нефтедобычи странами ОПЕК+ на 1 млн б/с и ориентируется на рекомендации технического комитета, сообщил накануне журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

По сообщениям СМИ, Саудовская Аравия выступает за дополнительное снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+ еще на 1 млн б/с. Техкомитет ОПЕК+ ранее предложил дополнительно снизить нефтедобычу на 600 тыс. б/с на второй квартал, продлив текущую сделку до конца 2020 года.


Опубликовано: /Финмаркет/
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