MSCI может включить GDR Mail.ru в индекс MSCI Russia в ноябре 2020г, пассивный приток $193 млн - "ВТБ Капитал"

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Индексный провайдер MSCI может включить глобальные депозитарные расписки (GDR) Mail.ru в индекс MSCI Russia в рамках ближайшего ноябрьского полугодового пересмотра, если компания получит листинг на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в первой половине 2020 года, а дневной объем торгов превысит $1,5 млн в день в июне и III квартале текущего года (и котировки этих бумаг не упадут ниже $17,7 за штуку), говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.

Потенциальный пассивный приток капитала в GDR Mail.ru в случае их включения в индекс MSCI Russia, по оценкам Питерского, составит порядка $193 млн.

Как сообщалось, совет директоров Mail.ru Group одобрил проведение вторичного листинга GDR на "Московской бирже".

Планируется, что GDR компании начнут торговаться в Москве в течение первого полугодия 2020 года.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индексы MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.