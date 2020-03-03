MSCI может включить GDR Mail.ru в индекс MSCI Russia в ноябре 2020г, пассивный приток $193 млн - "ВТБ Капитал"

Индексный провайдер MSCI может включить глобальные депозитарные расписки (GDR) Mail.ru в индекс MSCI Russia в рамках ближайшего ноябрьского полугодового пересмотра, если компания получит листинг на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в первой половине 2020 года, а дневной объем торгов превысит $1,5 млн в день в июне и III квартале текущего года (и котировки этих бумаг не упадут ниже $17,7 за штуку), говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.

Потенциальный пассивный приток капитала в GDR Mail.ru в случае их включения в индекс MSCI Russia, по оценкам Питерского, составит порядка $193 млн.