Brent может торговаться в районе $53-54 с потенциалом восстановления в ближайшие дни при сохранении благоприятного сентимента - БКС

Нефтяные котировки могут консолидироваться в районе $53-54 за баррель Brent с потенциалом дальнейшего восстановления в ближайшие дни при сохранении благоприятного сентимента, говорится в комментарии "БКС Брокер".

Цены на нефть в понедельник показали рост более чем на 4% и восстановили позиции выше $50 за баррель нефти Brent. Это первый дневной рост после шести сессий непрерывного снижения на фоне угрозы для мирового спроса из-за эпидемии коронавируса.

Ценовые минимумы за последние 2,5 года, а также перспективы поддержки для экономики со стороны мировых ЦБ и возможность ужесточения сделки ОПЕК+ стимулировали участников рынка к активному открытию длинных позиций в ключевых нефтяных контрактах.

"С утра нефть сохраняет позитивную динамику. При сохранении благоприятного сентимента котировки могут консолидироваться в районе $53-54 за баррель Brent с потенциалом дальнейшего восстановления в ближайшие дни", - пишет эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.