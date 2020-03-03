Утренние прогнозы: попытка отскока

По мнению экспертов, во вторник росийские фондовые индексы получат поддержку от ралли на американских фондовых площадках, а также скачка цен на нефть, в связи с чем можно ожидать их выхода в плюс.

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник не показали единой динамики и не смогли закрепиться выше сопротивлений 2850 и 1330 пунктов соответственно. На рынке, наряду с зарубежными площадками, сохраняется высокая волатильность. Утром во вторник российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от ралли на американских фондовых площадках, а также скачка цен на нефть, в связи с чем можно ожидать их выхода в плюс. Оптимизм во вторник ослаб, что предвещает скорое отступление индексов от максимумов открытия, но в целом настроения начинают смещаться в сторону более оптимистичных. Ближайшими поддержками для индексов выступают уровни 2700 и 1270 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2740-2900 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Во вторник с утра настроения ухудшаются, американские фьючерсы теряют около процента. Пока это нельзя назвать началом новой волны падения - рынок в ближайшие дни будет очень волатильным, настроения будут меняться быстро, и колебания даже "тяжелого" американского рынка на 1-2 процента не должны вызывать удивления. Пока же мы откроемся ростом в районе 2%. "Лучше рынка" будут выглядеть бумаги нефтяного сектора, прежде всего, "ЛУКОЙЛ" - высокие дивиденды и программу обратного выкупа никто пока не отменял".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Начало торгов на российском рынке акций во вторник пройдёт на позитивной волне, однако смущает то, что иена продолжает укрепляться, как и евро. С одной стороны, это реакция на ожидания снижения ставки ФРС, но с другой, может говорить о проблемах с ликвидностью у японских и европейских банков".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Российский фондовый рынок во вторник утром вновь предпримет попытку восстановления. Преобладание покупок по широкому спектру акций приведет к открытию с "гэпом" вверх и подъему индекса Мосбиржи в диапазон 2800-2850 пунктов. При этом в ходе сессии позитивные настроения на нашем рынке могут сохраниться, что позволит ему продолжить подъем и вновь попытаться закрепиться выше 2850 пунктов".