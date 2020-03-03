Индекс Мосбиржи во вторник начнет торги с прироста на 0,9-1,6% - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи во вторник начнет торговую сессию приростом в пределах 0,9-1,6%, в районе 2790-2810 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с достаточно сильным приростом в пределах 0,9-1,6%, в районе 2790-2810 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2770, 2750 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2820, 2840 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет существенное вечернее улучшение настроений на нефтяном рынке в четверг, получившее продолжение и утром в пятницу. В целом же указанный индекс сохраняет потенциал для достаточно мощного коррекционного отскока вверх. В качестве ближайшей технической цели для него выступает восстановление в диапазон 2850-2880 пунктов", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Ключевым внешним ориентиром второй половины вторника для участников локальных торгов выступит динамика нефтяных котировок. Публикация многочисленных значимых статистических показателей в Еврозоне традиционно не окажет на российский рынок существенного влияния, отмечает В. Манжос.