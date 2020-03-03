Рынок акций РФ откроется во вторник с "гэпом" вверх - Промсвязьбанк

Российский фондовый рынок во вторник утром вновь предпримет попытку восстановления. Преобладание покупок по широкому спектру акций приведет к открытию с "гэпом" вверх и подъему индекса Мосбиржи в диапазон 2800-2850 пунктов, прогнозирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

"При этом в ходе сессии позитивные настроения на нашем рынке могут сохраниться, что позволит ему продолжить подъем и вновь попытаться закрепиться выше 2850 пунктов", - пишет он.