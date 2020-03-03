Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут умеренно подрасти в рамках коррекции

Москва. 3 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут умеренно подрасти в рамках коррекции на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики.

Фондовые индексы США резко выросли в понедельник на ожиданиях, что мировые центробанки и правительства государств примут меры для поддержки экономики в условиях распространения коронавируса. Dow Jones Industrial Average взлетел по итогам торгов на 1293,96 пункта, что стало рекордным скачком, свидетельствуют данные FactSet. В процентном выражении подъем индикатора - 5,09% - стал максимальным с марта 2009 года. Рост S&P 500 и Nasdaq Composite в пунктах также стал рекордным. Котировки фьючерсов на уровень базовой процентной ставки ФРС в понедельник предполагали, что к концу марта ставка будет находиться на уровне 1,04% годовых, свидетельствуют данные CME Group. Это говорит об уверенности трейдеров в том, что Федрезерв понизит ставку на 0,5 процентного пункта на заседании 17-18 марта - до 1-1,25% годовых. Неделей ранее рынок оценивал в 20% возможность снижения ставки на 0,25 процентного пункта.

Ожидания уменьшения ставки Федрезервом выросли после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в пятницу, что ЦБ "внимательно следит" за ситуацией с COVID-19 и будет использовать свои инструменты для поддержки экономики. Вслед за Пауэллом глава Банка Японии Харухико Курода сообщил, что Центробанк страны примет меры, чтобы "предоставить достаточную ликвидность и обеспечить стабильность на финансовых рынках за счет надлежащих операций и покупки активов". Банк Англии пообещал "принять все необходимые меры, чтобы обеспечить финансовую и денежно-кредитную стабильность".

Трейдеры проигнорировали слабые статданные по экономике США, а также ухудшение Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогноза роста мировой экономики на 2020 год. ОЭСР понизила прогноз роста мировой экономики на 2020 год до 2,4% с ожидавшихся ранее 2,9%. Ухудшение прогноза ОЭСР связала с последствиями распространения коронавируса. Экономика США, согласно прогнозу ОЭСР, увеличится в 2020 году на 1,9% (предыдущий прогноз - 2%), а в 2021 году - на 2,1% (предыдущий прогноз - 2%).

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов во вторник, исключением являются биржи Японии. Японский индекс Nikkei 225 снизился во вторник на 1,12%. Китайский сводный индекс CSI 300 к 08:53 мск вырос на 0,39%. Индикатор Shanghai Composite прибавил 0,63%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,24%. Значение южнокорейского индикатора Kospi к 09:09 мск увеличилось на 0,72%. Тем временем австралийский S&P/ASX 200 к закрытию торгов вырос на 0,69% на новостях о снижении ключевой процентной ставки Резервного банка Австралии (RBA).

Оптимизму трейдерам в АТР способствует резкий рост фондовых индексов США накануне на ожиданиях, что мировые Центробанки и правительства государств примут меры для поддержки экономики в условиях распространения коронавируса. Тем временем ЦБ Австралии понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до рекордно низких 0,5% годовых. Помимо этого, глава RBA Филип Лоу заявил во вторник, что Центробанк может продолжить смягчение политики.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в ходе торгов во вторник на ожиданиях итогов телеконференции министров финансов G7 и встречи ОПЕК+. Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК взлетели на 1,2% - до $52,53 за баррель. В понедельник их цена выросла на 4,49%, составив на закрытие $51,9 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов WTI на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром растут на 1,65% - до $47,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена взлетела на 4,45%, завершив день на уровне $46,75 за баррель. Это стало максимальным дневным ростом с середины сентября.

Почти все эксперты и трейдеры (27 из 29), опрошенные Bloomberg, ожидают, что страны ОПЕК+, которые проведут встречу на этой неделе, примут решение о дополнительном сокращении добычи. В среднем они прогнозируют дополнительное снижение добычи на 750 тыс. б/с. По сообщениям СМИ, Саудовская Аравия выступает за дополнительное снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+ еще на 1 млн б/с. Техкомитет ОПЕК+ ранее предложил дополнительно снизить нефтедобычу на 600 тыс. б/с на второй квартал, продлив текущую сделку до конца 2020 года. Между тем министры финансов государств G7 планируют провести во вторник телеконференцию, где обсудят ответные меры на угрозу эпидемии коронавируса для мировой экономики.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала в 2,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 6,175 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,159 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 марта снизился всего на 0,005% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,66 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (29 февраля - 2 марта) на 0,06%, поднявшись до 664,55 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001P-03" (+1,45%), "ГК ПИК БО-ПО3" (+1,09%) и "ВЭБ.РФ-001Р-17" (+0,67%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001P-08" (-1,34%), "Газпромбанк-001Р-11Р" (-1%) и "Магнит-003Р-03" (-0,75%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что банк "Зенит" (MOEX: ZENT) разместил 2-летние облигации серии БО-001Р-06 на 1 млрд 189,7 млн рублей и 3-летние облигации серии БО-001Р-07 на 2 млрд 7,892 млн рублей. Сбор заявок на облигации прошел 25 февраля. Ставка 1-го купона серии БО-001Р-06 установлена на уровне 6,65% годовых, серии БО-001Р-07 - на уровне 6,75% годовых. Купоны у обоих выпусков полугодовые. Ставки 2-го и последующих купонов приравниваются к ставке 1-го купона. Организатором размещения банк выступил самостоятельно.