.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут умеренно подрасти в рамках коррекции
.
ГЛАВНОЕ
Рост мирового ВВП может стать минимальным за 10 лет
Bank of America снизил прогноз роста мировой экономики в 2020 году до 2,8% на фоне вспышки коронавируса. Аналитики отмечают, что повышение ВВП в мире и в отдельных странах может стать минимальным за 10 лет
 
Единым оператором газификации в России может стать "ГАЗИФИКАЦИЯ.РФ"
Затраты на газификацию РФ на период до 2030 года оцениваются почти в 2 трлн рублей, сообщил на парламентских слушаниях в Совете Федерации министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, из этих 1,921 трлн рублей планируется 634 млрд рублей...
 
Банки хотят продавать долги дороже, коллекторы платить не готовы
В 2019 году банки предложили коллекторам для покупки на 15% меньше долгов, чем годом ранее. По итогам 2019 года объем предлагаемой банками к покупке профессиональным взыскателям просроченной задолженности составил 399 млрд руб. против 470 млрд в...
 
Поликлиникам и больницам присвоят "звезды"
Поликлиникам и больницам могут начать присваивать специальные информационные знаки соответствия медорганизации определенному уровню новой модели организации оказания медицинской помощи. Принцип в чем-то схож с присвоением звезд в гостиничном...
 
03 марта 2020 года 09:51

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут умеренно подрасти в рамках коррекции

Москва. 3 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут умеренно подрасти в рамках коррекции на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики.

Фондовые индексы США резко выросли в понедельник на ожиданиях, что мировые центробанки и правительства государств примут меры для поддержки экономики в условиях распространения коронавируса. Dow Jones Industrial Average взлетел по итогам торгов на 1293,96 пункта, что стало рекордным скачком, свидетельствуют данные FactSet. В процентном выражении подъем индикатора - 5,09% - стал максимальным с марта 2009 года. Рост S&P 500 и Nasdaq Composite в пунктах также стал рекордным. Котировки фьючерсов на уровень базовой процентной ставки ФРС в понедельник предполагали, что к концу марта ставка будет находиться на уровне 1,04% годовых, свидетельствуют данные CME Group. Это говорит об уверенности трейдеров в том, что Федрезерв понизит ставку на 0,5 процентного пункта на заседании 17-18 марта - до 1-1,25% годовых. Неделей ранее рынок оценивал в 20% возможность снижения ставки на 0,25 процентного пункта.

Ожидания уменьшения ставки Федрезервом выросли после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в пятницу, что ЦБ "внимательно следит" за ситуацией с COVID-19 и будет использовать свои инструменты для поддержки экономики. Вслед за Пауэллом глава Банка Японии Харухико Курода сообщил, что Центробанк страны примет меры, чтобы "предоставить достаточную ликвидность и обеспечить стабильность на финансовых рынках за счет надлежащих операций и покупки активов". Банк Англии пообещал "принять все необходимые меры, чтобы обеспечить финансовую и денежно-кредитную стабильность".

Трейдеры проигнорировали слабые статданные по экономике США, а также ухудшение Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогноза роста мировой экономики на 2020 год. ОЭСР понизила прогноз роста мировой экономики на 2020 год до 2,4% с ожидавшихся ранее 2,9%. Ухудшение прогноза ОЭСР связала с последствиями распространения коронавируса. Экономика США, согласно прогнозу ОЭСР, увеличится в 2020 году на 1,9% (предыдущий прогноз - 2%), а в 2021 году - на 2,1% (предыдущий прогноз - 2%).

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов во вторник, исключением являются биржи Японии. Японский индекс Nikkei 225 снизился во вторник на 1,12%. Китайский сводный индекс CSI 300 к 08:53 мск вырос на 0,39%. Индикатор Shanghai Composite прибавил 0,63%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,24%. Значение южнокорейского индикатора Kospi к 09:09 мск увеличилось на 0,72%. Тем временем австралийский S&P/ASX 200 к закрытию торгов вырос на 0,69% на новостях о снижении ключевой процентной ставки Резервного банка Австралии (RBA).

Оптимизму трейдерам в АТР способствует резкий рост фондовых индексов США накануне на ожиданиях, что мировые Центробанки и правительства государств примут меры для поддержки экономики в условиях распространения коронавируса. Тем временем ЦБ Австралии понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до рекордно низких 0,5% годовых. Помимо этого, глава RBA Филип Лоу заявил во вторник, что Центробанк может продолжить смягчение политики.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в ходе торгов во вторник на ожиданиях итогов телеконференции министров финансов G7 и встречи ОПЕК+. Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК взлетели на 1,2% - до $52,53 за баррель. В понедельник их цена выросла на 4,49%, составив на закрытие $51,9 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов WTI на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром растут на 1,65% - до $47,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена взлетела на 4,45%, завершив день на уровне $46,75 за баррель. Это стало максимальным дневным ростом с середины сентября.

Почти все эксперты и трейдеры (27 из 29), опрошенные Bloomberg, ожидают, что страны ОПЕК+, которые проведут встречу на этой неделе, примут решение о дополнительном сокращении добычи. В среднем они прогнозируют дополнительное снижение добычи на 750 тыс. б/с. По сообщениям СМИ, Саудовская Аравия выступает за дополнительное снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+ еще на 1 млн б/с. Техкомитет ОПЕК+ ранее предложил дополнительно снизить нефтедобычу на 600 тыс. б/с на второй квартал, продлив текущую сделку до конца 2020 года. Между тем министры финансов государств G7 планируют провести во вторник телеконференцию, где обсудят ответные меры на угрозу эпидемии коронавируса для мировой экономики.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала в 2,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 6,175 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,159 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 марта снизился всего на 0,005% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,66 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (29 февраля - 2 марта) на 0,06%, поднявшись до 664,55 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001P-03" (+1,45%), "ГК ПИК БО-ПО3" (+1,09%) и "ВЭБ.РФ-001Р-17" (+0,67%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001P-08" (-1,34%), "Газпромбанк-001Р-11Р" (-1%) и "Магнит-003Р-03" (-0,75%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что банк "Зенит" (MOEX: ZENT) разместил 2-летние облигации серии БО-001Р-06 на 1 млрд 189,7 млн рублей и 3-летние облигации серии БО-001Р-07 на 2 млрд 7,892 млн рублей. Сбор заявок на облигации прошел 25 февраля. Ставка 1-го купона серии БО-001Р-06 установлена на уровне 6,65% годовых, серии БО-001Р-07 - на уровне 6,75% годовых. Купоны у обоих выпусков полугодовые. Ставки 2-го и последующих купонов приравниваются к ставке 1-го купона. Организатором размещения банк выступил самостоятельно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
03 марта 2020 года 16:11
Нерезиденты, скорее всего, вывели из ОФЗ по итогам недели порядка 70 млрд руб. - "ВТБ Капитал"
истый недельный отток с рынка ОФЗ со стороны нерезидентов, возможно, составил порядка 70 млрд рублей, считают аналитики "ВТБ Капитала" Игорь Рапохин и Максим Коровин, это соответствует сокращению доли нерезидентов на 1 процентный пункт. Как отмечается в обзоре инвестбанка, оценка аналитиков...    читать дальше
.
03 марта 2020 года 15:55
Краткосрочный рост евро к доллару может продолжиться - "ВТБ Капитал Форекс"
Краткосрочный рост евро к доллару может продолжиться, локально пара может вырасти вплоть до отметки 1,14, говорится в комментарии "ВТБ Капитал Форекс". "В текущей ситуации приходится констатировать, что наши изначальные предположения о том, что рост евро от минимума 20 февраля является лишь...    читать дальше
.
03 марта 2020 года 15:36
Рубль в марте, вероятно, будет торговаться около 67 за доллар - Sberbank CIB
Рубль в марте, вероятно, будет торговаться около 67 за доллар, т. к. центробанки готовы действовать, чтобы ослабить последствия эпидемии коронавируса, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Рубль был подвержен сильной волатильности в феврале....    читать дальше
.
03 марта 2020 года 15:12
Если действия ФРС США будут более консервативными, чем рыночные ожидания, то вновь может произойти обвал - Райффайзенбанк
Если действия ФРС США будут более консервативными, чем рыночные ожидания, то вновь может произойти обвал, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "Как мы и предполагали, вслед за обвалом, произошедшим в рисковых финансовых активах на прошлой неделе (прежде всего, по индексу S&P), появились заявления...    читать дальше
.
03 марта 2020 года 14:45
Газпром сохранит позитивный финансовый результат даже при падении цен на сырье - ИК "Фридом Финанс"
Газпром сохранит позитивный финансовый результат даже при падении цен на сырье, говорится в комментарии аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александра Осина. "Контракт на поставку, в котором цены на газ меняются помесячно, - это палка о двух...    читать дальше
.
03 марта 2020 года 14:02
Потенциал роста акций Mosaic окреп после публикации финансового отчета - ГК "ФИНАМ"
Потенциал роста акций Mosaic окреп после публикации финансового отчета, говорится в комментарии аналитика ГК "ФИНАМ" Анны Калмыковой. Неплохие квартальные финансовые результаты, оптимистичные ожидания в отношении рыночной конъюнктуры в текущем году и заметная недооцененность по ряду...    читать дальше
.
03 марта 2020 года 13:28
Прогноз по акции Ростелекома на 12 месяцев - 89 рублей - ИК "Фридом Финанс"
Реакция рынка на отчетность Ростелекома за 2019 г сдержанная, поскольку она в целом соответствует ожиданиям, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко. Консенсус-прогноз по акции Ростелекома на 12 месяцев: 89...    читать дальше
.
03 марта 2020 года 13:05
Нервное движение рубля может сохраниться - Банк "Санкт-Петербург"
Аналитики банка "Санкт-Петербург" считают, что нервное движение рубля может сохраниться, однако у российской валюты есть хорошие шансы для отката к 65-66 руб./$ в ближайшие недели, говорится в их комментарии. "Рубль подрастал на открытии, однако в ходе торгов приблизился к уровням закрытия...    читать дальше
.
03 марта 2020 года 12:30
Sberbank CIB поднял оценку GDR Mail.ru на 17%, подтвердив рекомендацию "покупать"
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru на 17% - до $33,10 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для них была подтверждена. Среди ключевых катализаторов...    читать дальше
.
03 марта 2020 года 11:47
Рынок акций РФ утром отскочил вверх вслед за миром, индекс МосБиржи отыграл рубеж 2800п
Москва. 3 марта. Рынок акций РФ утром во вторник отскочил вверх вслед за мировыми площадками на ожиданиях стимулирующих мер центробанков для борьбы с последствиями коронавируса; индексы МосБиржи и РТС отыграли рубежи 2800 и 1330 пунктов.    читать дальше
.
03 марта 2020 года 11:45
Снижение процентных ставок и повышение стоимости риска может снизить прибыльность банков в средне- и долгосрочной перспективе - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка вступили в 2020 г. с чувством сдержанного оптимизма в отношении акций российских банков, говорится в обзоре эксперта инвестбанка Евгения Кипниса. Рост розничных кредитов, вероятно, замедлится в этом году, а их качество немного ухудшится, однако умеренный рост корпоративного...    читать дальше
.
03 марта 2020 года 11:24
Пока не стоит ожидать быстрого возврата цен на нефть к $60/bbl - "Нордеа банк"
Локальным фактором для нефтяного рынка остается запланированная на 5-6 марта встреча ОПЕК+, при этом не стоит ожидать быстрого возврата цен на нефть к уровням в районе $60/bbl, пока неопределенность по распространению коронавируса остается в центре внимания инвесторов, говорится в обзоре "Нордеа...    читать дальше
.
03 марта 2020 года 11:08
Пока нет поводов для выхода пары USD/RUB из диапазона 66,0-67,0, а пары EUR/RUB - 73,0-74,5 - Росбанк
Пока нет поводов для выхода пары USD/RUB из диапазона 66,0-67,0, а пары EUR/RUB из диапазона 73,0-74,5, отмечается в комментарии Росбанка. "Российский рубль в понедельник провел крайне волатильную сессию: разброс пары USD/RUB составил 1,2 руб (66,1 на минимуме и 67,3 на максимуме, 66,3 на...    читать дальше
.
03 марта 2020 года 10:50
Есть существенные риски ослабления рубля до отметок 69 в паре с долларом и 76-77 в паре с евро - "Нордеа банк"
Аналитики "Нордеа банка" на горизонте марта видят существенные риски ослабления рубля до отметок 69 в паре с долларом и 76-77 в паре с евро, сообщается в их обзоре. Перспективы российской валюты в настоящее время преимущественно определяются динамикой распространения коронавируса и...    читать дальше
.
03 марта 2020 года 10:42
Цены на нефть могут подрасти до 55 долл./барр. в ближайшее время - Промсвязьбанк
Цены на нефть могут подрасти до 55 долл./барр. в ближайшее время в виду некоторого улучшения общерыночного сантимента, говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Цены на нефть продолжают осторожное восстановление в надежде на поддержку центробанков и ОПЕК+. - отмечают аналитики банка. - Также сегодня...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.