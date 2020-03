Нефтяные цены продолжают расти

Фондовые индексы США резко выросли в понедельник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов во вторник. Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в ходе торгов во вторник.

Фондовые индексы США резко выросли в понедельник на ожиданиях, что мировые центробанки и правительства государств примут меры для поддержки экономики в условиях распространения коронавируса.

Dow Jones Industrial Average взлетел по итогам торгов на 1293,96 пункта, что стало рекордным скачком, свидетельствуют данные FactSet. В процентном выражении подъем индикатора - 5,09% - стал максимальным с марта 2009 года. Рост S&P 500 и Nasdaq Composite в пунктах также стал рекордным.

Трейдеры проигнорировали слабые статданные по экономике США, а также ухудшение Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогноза роста мировой экономики на 2020 год, пишет MarketWatch.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале 2020 года снизился до 50,1 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее, сообщил в понедельник Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали уменьшения индекса до 50,5 пункта.

ОЭСР понизила прогноз роста мировой экономики на 2020 год до 2,4% с ожидавшихся ранее 2,9%. Ухудшение прогноза ОЭСР связала с последствиями распространения коронавируса.

Экономика США, согласно прогнозу ОЭСР, увеличится в 2020 году на 1,9% (предыдущий прогноз - 2%), а в 2021 году - на 2,1% (предыдущий прогноз - 2%).

"Индексы резко выросли к окончанию торгов в понедельник на ожиданиях бюджетных и монетарных стимулов", - отмечает управляющий директор по валютной стратегии BK Asset Management Кэти Льен.

Котировки фьючерсов на уровень базовой процентной ставки ФРС в понедельник предполагали, что к концу марта ставка будет находиться на уровне 1,04%, свидетельствуют данные CME Group. Это говорит об уверенности трейдеров в том, что Федрезерв понизит ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) на заседании 17-18 марта - до 1-1,25% годовых. Неделей ранее рынок оценивал в 20% возможность снижения ставки на 0,25 п.п.

Ожидания уменьшения ставки Федрезервом выросли после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в пятницу, что ЦБ "внимательно следит" за ситуацией с COVID-19 и будет использовать свои инструменты для поддержки экономики.

Вслед за Пауэллом глава Банка Японии Харухико Курода сообщил, что Центробанк страны примет меры, чтобы "предоставить достаточную ликвидность и обеспечить стабильность на финансовых рынках за счет надлежащих операций и покупки активов". Банк Англии пообещал "принять все необходимые меры, чтобы обеспечить финансовую и денежно-кредитную стабильность".

"Первый позыв у инвесторов - попросить Федрезерв помочь рынкам. Вероятно, американский ЦБ примет какие-то меры. Однако, что действительно было бы полезно, так это координированные действия центробанков. Если мы увидим такие действия, можно ожидать резкого скачка фондовых рынков", - считает аналитик Themis Trading Джое Салуцци.

Эксперты Goldman Sachs выразили мнение, что ФРС может снизить ставку на 0,5 п.п. еще до мартовского заседания, а затем еще на 0,5 п.п. во втором квартале текущего года.

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) выразили готовность помочь государствам-членам справиться с гуманитарными и экономическими последствиями распространения коронавируса COVID-19.

"Мы активно взаимодействуем с международными институтами и властями государств, оказывая особое внимание бедным странам, где системы здравоохранения являются наиболее слабыми, а люди - наиболее уязвимыми", - говорится в совместном заявлении директора-распорядителя МВФ Кристаллины Георгиевой и президента ВБ Дэвида Малпасса, распространенном в понедельник.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что министры финансов и главы Центробанков государств G7 проведут телеконференцию во вторник, где обсудят ответные меры на угрозу, которую несет в себе распространение коронавируса для мировой экономики.

Акции General Electric подорожали по итогам торгов на 3,03% вслед за повышением оценки бумаг аналитиками JPMorgan до "нейтрально" с "ниже рынка".

Котировки акций Gilead Sciences Inc. подскочили на 8,7%, после того как американская биофармацевтическая компания сообщила о намерениях приобрести Forty Seven Inc., специализирующуюся на разработке иммунных препаратов для лечения рака, примерно за $4,9 млрд. Котировки акций Forty Seven взлетели на 62%.

Стоимость бумаг производителя электромобилей Tesla выросла на 11,3% после падения почти на 26% за предыдущие пять сессий.

Бумаги Twitter Inc. подскочили в цене на 7,9% на фоне сообщения агентства Bloomberg о том, что инвестиционная компания Elliott Management Corp. приобрела крупную долю в Twitter и теперь добивается отставки главы компании Джека Дорси.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в понедельник поднялся на 1293,96 пункта (5,09%) и составил 26703,32 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 136,01 пункта (4,6%) - до 3090,23 пункта.

Nasdaq Composite набрал 384,8 пункта (4,49%) и составил 89525,17 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов во вторник, исключением являются биржи Японии.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix во вторник к 08:48 мск снизились соответственно на 0,86% и на 0,97%.

Бумаги телекоммуникационной компании Nippon Telegraph & Telephone Corp. дешевеют на 2,6%. Котировки акций SoftBank Group растут на 1,7%.

Китайский сводный индекс CSI 300 к 08:53 мск вырос на 0,39%. Индикатор Shanghai Composite прибавил 0,63%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,24%.

Стоимость интернет-гиганта Tencent на торгах в Гонконге растет на 1,6%, Sino Biopharmaceutical - на 2,8%.

Акции оператора связи China Mobile дешевеют на 0,4%, страховой AIA Group - на 0,9%.

Значение южнокорейского индикатора Kospi к 09:09 мск увеличилось на 0,72%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics повысилась на 1,5%. Бумаги автопроизводителя Kia Motors дорожают на 1,7%.

Тем временем австралийский S&P/ASX 200 к закрытию торгов вырос на 0,69% на новостях о снижении ключевой процентной ставки Резервного банка Австралии (RBA).

Котировки биотехнологической компании CSL поднялись на 2,3%. Рыночная стоимость ведущей горнодобывающей компании мира BHP выросла на 1,9%, Rio Tinto - на 2,9%.

Акции National Australia Bank подешевели на 1,4%, Commonwealth Bank of Australia - на 1,7%.

Оптимизму трейдерам в АТР способствует резкий рост фондовых индексов США накануне на ожиданиях, что мировые Центробанки и правительства государств примут меры для поддержки экономики в условиях распространения коронавируса. Индикатор Dow Jones в понедельник взлетел на рекордные 5%.

По мнению главного экономиста Bank Policy Institute и бывшего экономиста Федеральной резервной системы (ФРС) Билла Нельсона, которого цитирует MarketWatch, регулятор США и другие крупные мировые ЦБ, включая Народный банк Китая (НБК), могут объявить о снижении процентной ставки до утра среды. Аналитик считает, что снижение составит как минимум 0,5 п.п.

"Единственный способ вызвать положительную реакцию на рынке - сделать больше, чем ожидается", - добавил он.

Трейдеры видят 100%-ные шансы на то, что ФРС понизит ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) на заседании 17-18 марта или раньше.

Тем временем ЦБ Австралии понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до рекордно низких 0,5% годовых. Помимо этого, глава RBA Филип Лоу заявил во вторник, что Центробанк может продолжить смягчение политики.

В понедельник глава Банка Японии Харухико Курода сообщил, что Центробанк страны примет меры, чтобы "предоставить достаточную ликвидность и обеспечить стабильность на финансовых рынках за счет надлежащих операций и покупки активов". Банк Японии, в частности, предложил выкупить гособлигации на 500 млрд иен ($4,6 млрд) за счет операций РЕПО.

Министры финансов государств G7 планируют провести во вторник телеконференцию, где обсудят ответные меры на угрозу эпидемии коронавируса для мировой экономики.

Между тем Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила свой прогноз роста мировой экономики в 2020 году до 2,4%. Ожидания роста экономики Китая на текущий год были существенно снижены - до 4,9% с 5,7%, прогноз роста ВВП на следующий год был пересмотрен в сторону повышения - до 6,4% с 5,5%.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в ходе торгов во вторник на ожиданиях итогов телеконференции министров финансов G-7 и встречи ОПЕК+.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 МСК взлетели на $1,04 (на 2%) - до $52,94 за баррель. В понедельник их цена выросла на $2,23 (на 4,49%), составив на закрытие $51,9 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов WTI на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром растут на $1,06 (на 2,27%) - до $47,81 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена взлетела на $1,99 (на 4,45%), завершив день на уровне $46,75 за баррель. Это стало максимальным дневным ростом с середины сентября.

Почти все эксперты и трейдеры (27 из 29), опрошенные Bloomberg, ожидают, что страны ОПЕК+, которые проведут встречу на этой неделе, примут решение о дополнительном сокращении добычи. В среднем они прогнозируют дополнительное снижение добычи на 750 тыс. б/с.

Россия не получала предложения о снижении нефтедобычи странами ОПЕК+ на 1 млн б/с и ориентируется на рекомендации технического комитета, сообщил накануне журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

По сообщениям СМИ, Саудовская Аравия выступает за дополнительное снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+ еще на 1 млн б/с. Техкомитет ОПЕК+ ранее предложил дополнительно снизить нефтедобычу на 600 тыс. б/с на второй квартал, продлив текущую сделку до конца 2020 года.

Между тем министры финансов государств G7 планируют провести во вторник телеконференцию, где обсудят ответные меры на угрозу эпидемии коронавируса для мировой экономики.

"Координация между министрами финансов и возможное синхронизированное смягчение денежно-кредитной политики Центробанков укрепляют уверенность на рынке, - отмечает аналитик Oversea-Chinese Banking Corp. Хауи Ли. - Если ОПЕК+ на этой неделе сократит добычу на 1 млн б/с, это подтолкнет цены вверх в краткосрочной перспективе".