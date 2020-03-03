Рубль продолжит укрепление к доллару на утренних торгах вторника - Промсвязьбанк

Промсвязьбанк ожидает в начале торгов вторника продолжения укрепления рубля на валютной секции "Московской биржи". Несмотря на некоторую коррекцию на рынке энергоносителей с утра, спрос на рубль сохранится на фоне умеренного подъема валют EM.

"В результате на открытии пара доллар/рубль сделает еще один шаг к отметке 66 рублей. При этом в ходе сессии ожидаем движения американской валюты в диапазоне 65,5-67 рублей", - пишет главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.